ВСЕ ФОТО Исследование, которое на сегодняшний день считается крупнейшим исследованием COVID-19 после острой стадии заболевания, проливает больше света на длительные эффекты коронавируса, известные как "длительный COVID"

Wlad_Mus / DepositPhotos Риск смерти среди тех, кто пережил заражение, повышается на 59%. По истечении шести месяцев избыточная смертность в этой группе составляет +8 смертей на 1000 пациентов

Фото: NIAID / flickr.com Кроме того, пациенты с "длинным ковидом" вынуждены принимать больше лекарств, в том числе антидепрессанты и препараты от тревоги и боли. Все это может стать причиной роста числа самоубийств и передозировок опиатами

Ольга Шуклина / Фотобанк Moscow-Live

Масштабное исследование, проведенное среди 73 тысяч пациентов с подтвержденным Covid-19 и почти 5 млн не болевших пациентов из контрольной группы показало, что многие страдающие от коронавируса и по истечении полугода после заболевания продолжают испытывать проблемы со здоровьем и имеют существенный риск умереть.

Исследование, которое на сегодняшний день считается крупнейшим исследованием COVID-19 после острой стадии заболевания, проливает больше света на длительные эффекты коронавируса, известные как "длительный COVID".

Риск смерти среди тех, кто пережил заражение, повышается на 59%. По истечении шести месяцев избыточная смертность в этой группе составляет +8 смертей на 1000 пациентов.

"Когда мы изучаем острую фазу коронавируса, мы видим лишь верхушку айсберга... Наше исследование показывает, что по истечении шести месяцев после постановки диагноза риск смерти даже из-за легкой формы Covid-19 увеличивается", - заявил глава службы исследований и развития Сент-Луисского Медицинского центра в Миссури Зияд Аль-Али.

Те, кто пережил заражение Covid-19, и спустя месяцы продолжают сталкиваться со случаями тромбоза, диабетом, проблемами дыхательной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта, нарушением сердечной деятельности и опорно-двигательного аппарата, повреждениями печени и почек, дерматологическими проблемами, депрессией, тревожностью, потерей памяти и т.д.

Но более поздние смерти из-за долгосрочных осложнений, вызванных коронавирусом, уже не обязательно регистрируются как смерти в результате Covid-19. Таким образом, официальные цифры числа погибших от пандемии показывают, что "подсчитываемые смертельные случаи из-за непосредственной вирусной инфекции - это только верхушка айсберга", говорит Аль-Али.

Кроме того, пациенты с "длинным ковидом" вынуждены принимать больше лекарств, в том числе антидепрессанты и препараты от тревоги и боли. Все это может стать причиной роста числа самоубийств и передозировок опиатами.

Авторы исследования также проанализировали результаты лечения более 13600 госпитализированных с COVID-19 и сравнили их с анамнезами почти 14000 человек, госпитализированных с гриппом. Было обнаружено, что по сравнению с теми, кто был госпитализирован с сезонным гриппом, у тех, кто был госпитализирован с COVID-19, наблюдался повышенный риск постинфекционных проблем со здоровьем. Кроме того, у переживших COVID-19 риск смерти оказался на 51% выше, чем у зараженных гриппом - +29 дополнительных случаев смерти на каждую тысячу пациентов в течение шести месяцев. У переживших Covid-19 также был значительно более высокий риск долгосрочных медицинских проблем.

Результаты, опубликованные в журнале Nature, показывают, что население мира в ближайшие годы будет преследовать тяжелое бремя этого заболевания. Поэтому системам здравоохранения стран мира необходимо уже сейчас готовиться к тому, что многие люди долгие годы будут жить с тяжелыми последствиями "длительного COVID".