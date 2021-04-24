Неизвестный мужчина расстрелял в центре украинского города Днепр водителя внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Фото: dp.npu.gov.ua

Неизвестный мужчина расстрелял в центре украинского города Днепр водителя внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

"В 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на площади Соборная в городе Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина. Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", - сообщается на сайте Нацполиции региона. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия, идет спецоперацию по задержанию злоумышленника.

Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщает УНИАН, нападение было совершено, когда мужчина садился в джип, припаркованный недалеко от ресторана "Артист". В салоне автомобилям также находился ребенок. В этот момент из аллеи на противоположной стороне улицы выбежал неизвестный в маске. Он был одет в черную куртку с капюшоном, светлые трикотажные брюки и белые кроссовки. Киллер сделал несколько выстрелов в водителя машины через переднее боковое стекло со стороны пассажира. Раненый мужчина выскочил из автомобиля и бросился на противоположную сторону дороги, к трамвайным путям. Однако убийца произвел ему в спину еще несколько выстрелов, а когда раненый упал, то подбежал к нему и сделал контрольный выстрел в голову. После этого нападавший скрылся в сторону парка Шевченко. Land Cruiser, из которого выскочил убитый, проехал без водителя около 20 метров, после чего врезался в другой автомобиль и остановился. Ребенок, находившийся в джипе, ни в результате нападения, ни в результате ДТП не пострадал.

Источники в МВД Украины сообщили, что убитого зовут Анар Мамедов, ему было 42 года, у мужчины были проблемы с выплатами алиментов.

В Днепре киллер расстрелял мужчину: комментарий полиции - https://t.co/QVj7BCw53I - pic.twitter.com/aWAAlZvY91 — Новости Днепра (@InfoDnepr) April 24, 2021

В Днепре произошла стрельба: есть погибший, мог пострадать ребенок - https://t.co/Mi8nGLx7wE - pic.twitter.com/CDjjRa6Eqh — Новости Днепра (@InfoDnepr) April 24, 2021

"Введена полицейская спецоперация. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.