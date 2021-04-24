Спасатели обнаружили фрагменты пропавшей на этой неделе у берегов Бали индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402, сообщили в ВМС Индонезии. Субмарина с 53 членами экипажа на борту объявлена затонувшей после 72 часов поисков

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Alonzo M. Archer / Wikimedia Commons

Спасатели обнаружили фрагменты пропавшей на этой неделе у берегов Бали индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402, сообщили в ВМС Индонезии. Субмарина с 53 членами экипажа на борту объявлена затонувшей после 72 часов поисков.

"Учитывая обнаруженные нами свидетельства, мы переходим от фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, когда она считается затонувшей", - заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно.

Среди предметов, которые обнаружили спасательные команды, - детали торпедного аппарата, емкость со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа.

Адмирал сообщил, что подлодка затонула на глубине около 850 метров, и подчеркнул, что причиной катастрофы был не взрыв.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala-402 bukan karena ledakan. https://t.co/JUsHMGv0SX — Kompas.com (@kompascom) April 24, 2021

Субмарина Nanggala-402 с 53 членами экипажа пропала во время учений в Балийском море. Она проводила учебные маневры с пусками торпед к северу от курортного острова Бали, но не вышла на связь в положенный срок в среду утром. В штабе ВМС Индонезии сообщили, что кислорода на борту подлодки хватит только до утра субботы, 24 апреля.

Вскоре на месте, где, как предполагается, лодка ушла на глубину, было замечено масляное пятно.

Поиски подлодки вели как минимум 18 кораблей ВМС Индонезии, четыре полицейских судна, три судна национальной поисково-спасательной службы, а также корабли Сингапура и Малайзии. Помощь Индонезии предложили Австралия, Германия, Индия, Франция, США, Турция и Россия.

В субботу утром на Бали приземлился самолет американских ВВС Boeing P-8 Poseidon, который специализируется на поиске подлодок.

Nanggala-402 была построена в Западной Германии в конце 1970-х и была одной из пяти подлодок в составе ВМС Индонезии. Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году. В ходе работ была модернизирована конструкция субмарины, навигационное оборудование, вооружение и гидроакустические системы.

Технические характеристики подлодки рассчитаны на погружение на глубину до 250 метров. Она развивала крейсерскую скорость в 21,5 узла, а ее экипаж, согласно базовым расчетам, составляет 34 человека.