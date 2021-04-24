Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх заявил агентству Reuters, что результаты санкций, введенных против властей России 15 апреля этого года, "достаточно близки" к тому, на что рассчитывал Белый дом.

По его словам, США хотели, действуя пропорционально и целенаправленно, показать России, что Вашингтон может нанести Москве "еще больший урон". "Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали", - сообщил Сингх.

По его словам, антироссийские санкции - это инструмент для продвижения стратегии по созданию рычагов для дипломатического процесса. "В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения", - цитирует Сингха агентство РИА "Новости".

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Соединенные Штаты 15 апреля ввели санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, после 14 июня американские финучреждения не смогут покупать при первичном размещении российские гособлигации. Вашингтон также заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.

Сегодня же временного поверенного в делах России в США Сергея Кошелева вызвали в Госдепартамент в связи с намерением продемонстрировать поддержку Чехии и выразить Москве обеспокоенность "дестабилизирующими действиями", которые Россия осуществляет в Евро-Атлантическом регионе.

Как сообщило в своем Twitter посольство РФ в Вашингтоне, временный поверенный в делах РФ в США воспользовался встречей, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях.

Советник-посланник Сергей Кошелев занимает пост временного поверенного в делах России в США, так как посла Анатолия Антонова еще в марте пригласили в Москву для консультаций.