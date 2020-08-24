Минобороны Белоруссии задействовало вертолеты против воздушных шаров с "антигосударственной символикой"

Министерство обороны Республики Беларусь Минобороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы в виде запуска "зонда из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой"

Gruszecki / wikipedia.org

Минобороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы в виде запуска "зонда из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой". Как сообщается на сайте ведомства, "провокации" была пресечена дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19.30 в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района.

"Благодаря решительным действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", - говорится в сообщении. Минобороны направило в белорусский МИД материалы для подготовки ноты литовской стороне.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своб очередь заявил, что это белорусский вертолет нарушил воздушное пространство страны. 24 августа в МИД был вызван посол Белоруссии в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста.

На сайте литовского внешнеполитического ведомства говорится, что белорусский вертолет Ми-24 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай 23 августа в 18:50. В ноте Вильнюс призывает Минск к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению подобных нарушений.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал привести основные части вооруженных сил страны в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление в связи с "шевелением войск НАТО" вблизи границ на территории Польши и Литвы. Он также приказал без предупреждения реагировать на нарушителей госграницы.

По словам Лукашенко, из-за границы в Белоруссию "тащат альтернативного президента", задачей которого якобы является введение войск НАТО в страну "с целью защиты населения", после чего "на Беларуси можно поставить крест".

Позже Лукашенко заявил журналистам, что Белоруссию "травят", чтобы потом "броситься на Россию", и отметил, что в этом мнении с ним солидарен президент РФ Владимир Путин. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что слова Лукашенко не имеют под собой никаких оснований и ставят целью любой ценой отвлечь внимание от внутренних проблем Белоруссии.

В Литве находится кандидат в президенты Светлана Тихановская. После выборов, в которых ЦИК Белоруссии объявил победителем Лукашенко, она спешно покинула страну. Накануне своего внезапного отъезда она ходила в ЦИК, чтобы подать жалобу на результаты выборов, и провела там несколько часов без связи с соратниками. Позже выяснилось, что Тихановскую оставили наедине с двумя высокопоставленными представителями силовых структур и заставили ее записать обращение к сторонникам с просьбой не выходить на площади и не противостоять милиции. Текст обращения Тихановская читала по бумажке.