Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил "разобраться" с учителями и врачами, которые "перекинулись в другой лагерь"

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил "разобраться" с учителями и врачами, которые "перекинулись в другой лагерь". Он отметил, что в Белоруссии государственное образование, государственные школы, государственная идеология. "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил Лукашенко.

В то же время он потребовал защитить учителей в школах от нападок, передает госагентство БелТА. "Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - сказал Лукашенко, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко.

20 августа учителя средней школы N27 в Бобруйске объявили бессрочную забастовку. Они требуют отправить в отставку Лукашенко и правительство, признать результаты выборов президента недействительными и освободить политзаключенных. Забастовку объявили учителя и некоторых других школ Белоруссии. Телеграм-канал NEXTA писал, что на сотрудников одной лидской школы, присоединившихся к забастовке, начали оказывать давление.

Лукашенко в ответ на забастовки призывает увольнять участвующих в них работников. "Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите", - заявлял ранее президент по поводу забастовок в госСМИ. Такой же посыл он адресовал работникам предприятий.