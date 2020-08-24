Из-за подрыва газопровода под Дамаском вся территория Сирии осталась без электричества

Стоп-кадр видео Syrianarabnewsagency / YouTube Взрыв произошел 24 августа на участке газопровода между районами Адра и Думейр, что привело к общему отключению электричества в Сирии. Инцидент вывел из строя три электростанции. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим назвал взрыв на газопроводе терактом

Стоп-кадр видео Euro Times يورو تايمز / Twitter

Из-за подрыва газопровода под Дамаском вся территория Сирии осталась без электричества, передает SANA со ссылкой на Министерство энергетики Сирии.

Взрыв произошел 24 августа на участке газопровода между районами Адра и Думейр, что привело к общему отключению электричества в Сирии. Инцидент вывел из строя три электростанции. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим назвал взрыв на газопроводе терактом.

Ганим также добавил, что специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях республики, каждая из них готова к работе. По его оценкам, в ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии на территории всей страны.

На место происшествия прибыли пожарные. После того, как вызванное взрывом возгорание будет потушено, поврежденные участки газопровода заменят, добавил Ганим. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Министр энергетики Мухаммад Зухаир Харбутли сообщил, что электроснабжение было восстановлено в некоторых важных жизненно важных объектах в Дамаске, таких как больницы и некоторые жилые кварталы. Также по временной схеме восстановлено электроснабжение в мухафазах Хомс и Хама и прибрежном регионе. По словам сирийского министра энергетики, это шестой взрыв подобного рода.