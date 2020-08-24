Из-за подрыва газопровода под Дамаском вся территория Сирии осталась без электричества, передает SANA со ссылкой на Министерство энергетики Сирии.
Взрыв произошел 24 августа на участке газопровода между районами Адра и Думейр, что привело к общему отключению электричества в Сирии. Инцидент вывел из строя три электростанции. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим назвал взрыв на газопроводе терактом.
Ганим также добавил, что специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях республики, каждая из них готова к работе. По его оценкам, в ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии на территории всей страны.
На место происшествия прибыли пожарные. После того, как вызванное взрывом возгорание будет потушено, поврежденные участки газопровода заменят, добавил Ганим. О пострадавших и жертвах не сообщается.
Министр энергетики Мухаммад Зухаир Харбутли сообщил, что электроснабжение было восстановлено в некоторых важных жизненно важных объектах в Дамаске, таких как больницы и некоторые жилые кварталы. Также по временной схеме восстановлено электроснабжение в мухафазах Хомс и Хама и прибрежном регионе. По словам сирийского министра энергетики, это шестой взрыв подобного рода.
#عاجل.. بالفيديو.. انفجار كبير في ريف دمشق يقطع الكهرباء عن سوريا
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.
وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق. pic.twitter.com/kzGYKkEHFB— Euro Times يورو تايمز (@Eurotimesarabia) August 24, 2020