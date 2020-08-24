Задержание Ольги Ковальковой у МТЗ

Вольга Кавалькова / Facebook Местонахождение другого задержанного члена совета Сергея Дылевского (на фото - слева) до сих пор неизвестно

Вольга Кавалькова / Facebook

Задержанную в понедельник члена Координационного совета по преодолению белорусского политического кризиса Ольгу Ковалькову перевели из РУВД в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске, говорится на ее страничке в Facebook.

"Ольгу Ковалькову из Партизанского РУВД перевели на Окрестина. Сергей Дылевский (еще один член Координационного совета, задержанный в понедельник. - Прим. "Интерфакса") замечен в транспорте не был, его перевод пока не подтвержден", - сказано в сообщении.

Позже в понедельник официальный представитель совета Антон Родненков подтвердил "Интерфаксу", что Ковалькову перевели в следственный изолятор на Окрестина, в котором, по утверждениям очевидцев, ранее жестоко обращались с задержанными оппозиционерами.

Скорее всего, Ковалькова пробудет там до вторника. "Мы предполагаем, что во вторник может быть суд", - сказал он.

Местонахождение другого задержанного члена совета Дылевского до сих пор неизвестно. Ранее КС потребовал от властей сообщить о местонахождении Ковальковой и Дылевского, поскольку соответствующая информация после их задержания отсутствовала.

Как сообщалось, двух членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали в рамках административного процесса в понедельник в районе Минского тракторного завода.

Напомним, 9 августа в стране состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а тысячи задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания Координационного совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.