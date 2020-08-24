По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику Charite, обнаружены признаки отравления. Об этом они заявили в понедельник, 24 августа

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По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику Charite, обнаружены признаки отравления. Об этом они заявили в понедельник, 24 августа, передает "Немецкая волна".

Клинические данные указывают на отравление веществом из группы веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы, - сообщили в клинике. - Конкретное вещество пока не было установлено <..> В соответствии с диагнозом пациенту вводят антидот атропин".

В сообщении подчеркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

"Пациент находится в реанимации и до сих пор остается в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное, но в настоящее время реальной опасности для жизни нет <..> Клинический исход остается неопределенным, дальнейшие последствия, особенно в области нервной системы, в настоящее время исключить невозможно", - отметили немецкие врачи.

"В настоящее время нет острой угрозы жизни", - пишут медики.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.