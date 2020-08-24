На парламентских выборах в Грузии, которые пройдут в октябре 2020 года, Кремль поддержит политиков Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави, возглавляющих "Альянс патриотов Грузии". Об этом пишет центр "Досье" со ссылкой на документы из секретариата генерала СВР Владимира Чернова, который возглавляет управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

"Альянс патриотов Грузии" критикует власти страны, требует свернуть сотрудничество с НАТО и США и, напротив, наладить отношения с Россией. Представители партии в 2019 году приезжали в Москву, где встретились с сенатором Константином Косачевым и депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым.

Работать с партией наняли политтехнолога Сергея Михеева и московскую компанию POLITSECRETS. Михеева курируют подчиненные генерала Чернова - полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев. Михеев посылал в администрацию президента предварительный план по раскрутке партии. Он был оценен в 700 тысяч долларов: в эту сумму вошли проживание, питание и сама работа политтехнологов. Позднее грузинские оппозиционеры прислали в Москву уже полную смету за четыре месяца предвыборной кампании. Только на сувенирную продукцию планируют потратить около 166 тысяч долларов, а общие затраты оцениваются в 8 миллионов 430 тысяч долларова. При этом закон запрещает партиям и кандидатам получать пожертвования от иностранных граждан и компаний, а также от анонимных спонсоров.

Инструкции по раскрутке "Альянса патриотов Грузии" были составлены главой компании POLITSECRETS Верой Блашенковой, кандидатом политических наук и соавтором книги "Как управлять женщинами", пишет "Досье". В методичке она пишет о необходимости разными способами разжигать общественное недовольство, предсказывая рост безработицы и отток населения в случае победы на выборах "Единого национального движения" (ЕНД, лидер - Михаил Саакашвили). "Грузины опять станут нелегальными мигрантами в ЕС. <...> Россия направит турпоток в Турцию, будет поощрять шаги Сухуми и Цхинвали по дистанцированию и вхождению в состав РФ. <...> Чтобы получить материальную помощь от американцев, их сторонники согласятся на эксперименты с детьми под видом "раннего сексуально воспитания", - такие "страшилки" планируется распространять среди грузинских избирателей. Кроме того, их будут пугать "развитием толерантного отношения к ЛГБТ" в случае прихода к власти прозападных партий.

Информационной поддержкой грузинской оппозиции занимаются и российские государственные СМИ. Задействованы "Sputnik Грузия", ИА "EurAsia Daily", новостное агентство REGNUM и политологический центр "Север-Юг".

31 октября парламентские выборы в Грузии пройдут по обновленной избирательной системе: 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент был снижен и составляет теперь не три, а всего лишь один процент.

Сергей Михеев называет себя независимым политологом и специалистом по странам ближнего зарубежья. В 2010 году он учредил Институт каспийского сотрудничества, единственным заказчиком которого значится управление делами президента РФ - оно заплатило институту 1 миллион рублей. Некоторое время Михеев вел телепередачу на "России-1" вместе с телепропагандистом Владимиром Соловьевым, а однажды устроил потасовку с польским журналистом Томашем Мацейчуком во время записи телепрограммы "Право голоса" (ТВЦ). В 2014 году по инициативе Литвы Михеев был объявлен персоной нон грата в Евросоюзе.

Политтехнолог Сергей Михеев - регулярный гость программ Владимира Соловьева. В последние недели в эфире "Соловьев live" он активно высказывается о происходящем в Белоруссии. Его позиция за это время изменилась - если сначала он критиковал Лукашенко за необдуманный разгон протестующих, то теперь пугает противников нынешней власти войсками НАТО и однополыми браками.

Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави основали "Альянс патриотов" в 2012 году. На прошлых выборах в 2016 году их партия получила шесть мест в парламенте Грузии, состоящем из 150 депутатов.

По данным опросов Edison Research, к "Альянсу патриотов Грузии" позитивно относятся лишь 29% грузинских избирателей, негативно - 71%. Давида Тархан-Моурави положительно оценивают только 3% опрошенных, а Ирму Инашвили в кресле премьер-министра видят всего 2% респондентов.

В 2012 году во время парламентских выборов журналистка медиа-союза "Объектив" Ирма Инашвили выступила тараном против партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили, опубликовав видеокадры пыток и насилия над заключенными в Глданской тюрьме. За громким скандалом последовал ряд отставок, и, по подсчетам экспертов, ЕНД потеряло 11% голосов избирателей.

В 2019 году Ирма Инашвили требовала объявить персонами нон грата в Грузии американских дипломатов и экспертов, выступивших на конференции Института Джона Маккейна в Тбилиси.

Давид Тархан-Моурави - потомок древнего княжеского рода. Согласно адресной базе РФ, его супруга Карина, дети Иорам и Нино давно живут в Москве и занимаются бизнесом. В Москве со своей семьей проживает и родной брат оппозиционера - композитор и музыкант Георгий Тархан-Моурави, выступающий под творческим псевдонимом Goga TM.

В феврале 2014 года Goga был фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество. Как следует из оперативной сводки УВД САО г. Москвы, Тархан-Моурави изготовил поддельное свидетельство о заключении брака с умершей годом ранее москвичкой и попытался по праву наследства завладеть ее квартирой, но был задержан оперативниками.

"Альянс патриотов" выступает за тесное сотрудничество с Россией, собирает митинги у посольства США в Тбилиси, протестует против фонда Сороса, а также требует закрыть филиалы американских НКО - Национального демократического института международных отношений (NDI) и Международного республиканского института (IRI).