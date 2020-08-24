В правительстве Германии не исключают "определенную вероятность" того, что оппозиционер Алексей Навальный, перевезенный из России в берлинскую клинику "Шарите", мог быть отравлен. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отметив, что, "к сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев". Он добавил, что в связи с этим Навальному необходима личная защита.

Официальный Берлин призвал к "полной прозрачности" в расследовании инцидента, передает DW. Глава МИД Германии Хайко Маас в свою очередь заявил, что в деле пока отсутствуют многие факты, и поэтому необходимо дождаться разъяснений от врачей.

"Я отношусь к тем, кто в своих воззрениях основывается на фактах. В деле Навального многие факты еще отсутствуют - медицинские, вероятно, криминологические. Мы ждем разъяснения и дальнейшей информации от врачей Charité в обозримом будущем", - заявил Маас на пресс-конференции.

Алексей Навальный был перевезен в берлинскую клинику рано утром 22 августа. С тех пор немецкие врачи не выступали с официальными заявлениями о его состоянии. Ожидается, что они сделают это сегодня. В "Шарите" пояснили, что медики проводят комплексную диагностику и обследования, требующие времени, и призвали набраться терпения.

Команда Навального анонсировала стрим вечером 23 августа, в котором планировала рассказать все, что известно о произошедшем с политиком, но потом отменила мероприятие. "Мы обязательно его проведем позже, когда будем к этому готовы, - объяснил в Telegram руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в понедельник сообщила, что сразу после госпитализации Навального 20 августа в Следственный комитет в Москве и в полицию в Томске было подано заявление об отравлении. "Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истек в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", - написала Ярмыш.

В омской больнице скорой медицинской помощи N1, куда Навальный был госпитализирован после потери сознания в самолете и экстренной посадки, отмели версию об отравлении. Заместитель главного врача клиники Анатолий Калиниченко сообщил, что диагноз "отравление" рассматривался одним из первых, но в московской и томской лабораториях не выявили химико-токсикологических веществ, которые можно было расценить как яды или как продукты действия ядов. "Поэтому от диагноза "отравление" мы отошли", - сказал он.