В Австрии российского дипломата объявили персоной нон грата из-за шпионского дела

Pixabay.com В посольстве России информацию сначала не стали комментировать, а позже заявили, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. О каком именно сотруднике дипмиссии идет речь, не уточняется

Посольство Российской Федерации в Австрии

Вена объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже. Как сообщило издание Kronen Zeitung, неназванный сотрудник должен до 1 сентября покинуть Австрию. По данным газеты, такой инцидент в истории двусторонних отношений произошел впервые.

Сообщается, что речь идет о кульминации некоего шпионского дела, которое местные власти считают особенно серьезным. По данным СМИ, российский дипломат в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии. Также сообщается, что россиянин сослался на свой дипломатический иммунитет и отказался давать какие-либо показания.

В посольстве России информацию сначала не стали комментировать, а позже заявили, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. О каком именно сотруднике дипмиссии идет речь, не уточняется.

Как отметил в беседе с РИА "Новости" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия рассчитывает, что сообщения о высылке ее гражданина - недоразумение, поскольку у Москвы с Веной "хорошие, крепкие отношения".

Он также напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, когда российских сотрудников диппредставительств высылали из европейских стран. "Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией", - отметил сенатор. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия зеркально ответит на высылку своего дипломата из Австрии.

Вероятно, речь идет о деле 71-летнего отставного австрийского военного Мартина М., приговоренного к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. 9 июня суд присяжных признал бывшего полковника виновным в разведывательной деятельности в ущерб Австрии, разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военной тайны.

С вступлением приговора в законную силу суд постановил освободить экс-полковника по УДО с учетом отбытия половины наказания в следственном изоляторе. При этом он лишается пожизненного статуса государственного должностного лица и полагающейся к нему пенсии. 15 июня Земельный суд Зальцбурга условно-досрочно освободил военного.

Мартин М. был арестован в ноябре 2018 года. Согласно обвинительному заключению, по меньшей мере с 1992-го по 2018 год он передавал российскому Главному управлению Генштаба вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) секретные материалы об австрийской армии, системах вооружений и задачах сухопутных и воздушных сил, получив за это в общей сложности 220 тысяч евро.

По данным СМИ, офицер каждые две недели передавал российскому куратору Юрию в виде зашифрованных писем или по спутниковой связи информацию об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах, о содержании служебных совещаний, а незадолго до своего разоблачения - и о положении с мигрантами в Австрии. В некоторых случаях экс-полковник фотографировал данные с экрана компьютера и лично передавал цифровые носители куратору.

Защита Мартина М. настаивала на том, что бывший военный в рамках "дружеских контактов" передавал общедоступную информацию из открытых источников, статей в интернете и газет. Сам Мартин М. сравнил свою работу с работой корреспондента за рубежом. За время сотрудничества экс-полковник и офицер ГРУ, плативший ему за информацию, стали друзьями, заявил защитник Михаэль Хофер.