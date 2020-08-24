Правоохранители задержали 148 человек в Париже после поражения французского клуба "Пари-Сен Жермен" в финале Лиги чемпионов. Как сообщается в Twitter префектуры полиции, задержания произведены в основном в связи с нанесением ущерба, актами насилия и бросанием различных предметов в полицейских

Préfecture de Police / Twitter Также полицейские оштрафовали 404 человек за отсутствие защитных масок, поскольку они находились на Елисейских полях, где ношение масок обязательно

Стоп-кадр видео CNEWS / YouTube

Правоохранители задержали 148 человек в Париже после поражения французского клуба "Пари-Сен Жермен" в финале Лиги чемпионов. Как сообщается в Twitter префектуры полиции, задержания произведены в основном в связи с нанесением ущерба, актами насилия и бросанием различных предметов в полицейских. Также полицейские оштрафовали 404 человек за отсутствие защитных масок, поскольку они находились на Елисейских полях, где ношение масок обязательно.

Футболисты немецкой "Баварии" в шестой раз стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв "ПСЖ" со счетом 1:0. Единственный гол в составе "Баварии" забил француз Кингсли Коман, который является воспитанником "ПСЖ". Немецкий клуб в 11-й раз играл в финале Лиги чемпионов, ПСЖ - впервые.

Более 5 тысяч человек собрались около стадиона "Парк де Пренс", чтобы поболеть за парижскую команду. Перед началом трансляции и в ходе матча сотрудники полиции инспектировали бары и кафе в районе Елисейских полей. Посетителей тех мест, где владельцы не могли обеспечить соблюдение дистанции и прочих профилактических мер, выводили на улицу, а сами заведения закрывали, передает ТАСС.

После завершения матча фанатам была предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где по указанию префектуры вечером было перекрыто движение. Отдельные болельщики "ПСЖ" прорвали оцепление в районе площади генерала Шарля де Голля, в результате чего полиция применила слезоточивый газ и начала разгон с использованием дубинок.

После матча вспыхнуло несколько потасовок, болельщики вступили в драку с полицейскими. На Елисейских полях были подожжены несколько машин, разгромлены магазины и разбиты окна, передает Sports.ru. Болельщики жгли файеры, фейерверки и петарды, поджигали содержимое урн, сообщает РИА "Новости". На улицах, прилегающих к Елисейским полям, были разбиты несколько остановок.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что полицейские задерживают представителей "небольших агрессивных групп, нарушителей спокойствия в восьмом и седьмом округе Парижа". По его словам, ранения получили 16 сотрудников правоохранительных органов, 12 магазинов подверглись нападению, 15 автомобилей повреждены.

The scenes in Paris following the Champions League final ???? pic.twitter.com/olNjH1znuB— Goal Africa (@GoalAfrica) August 24, 2020

" Tout Marseille enc* la capitale ! " " Il faut tuer ces ** de Parisiens ! "

Après les célébrations bon enfant du but de Coman, place aux chants homophobes près du Vieux Port #Marseille. +100 supporters de l'OM se sont regroupés devant le British pour #PSGBayern @20Minutes pic.twitter.com/K9Nq4FMFg1— Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) August 23, 2020

Arco do Triunfo, Paris.



Eu não consigo entender minimamente o motivo disso tudo. O clube fez uma boa campanha e um papel digno contra um rival superior. Nem sei contra quem vai destinada a revolta pic.twitter.com/Z0FF49bVED— Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 23, 2020