Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в Telegram-канале "Пул Первого" рассказала, что делал Александр Лукашенко в Минске вечером 23 августа, когда митингующие "пошли, можно сказать, на своеобразный штурм" Дворца независимости - рабочей резиденции президента. По ее словам, Лукашенко был внутри, "контролировал обстановку и ситуацию".

"Смелости у митингующих хватило ненадолго: увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении, - заявила Эйсмонт. - После этого президент вызвал вертолет и облетел город, с высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал, конечно, обстановку". Вернувшись вскоре во Дворец независимости, президент поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и ОМОН, которые защищали Дворец по периметру.

Пресс-служба президента опубликовала несколько видео с Лукашенко. На одном из них он сравнивает протестующих с крысами. В вертолете он скомандовал подлететь ближе к проспекту Победителей, где собрались протестующие, после чего заявил: "Как крысы разбежались". За кадром слышен такой диалог: "Где они?" - "Побежали. Они узнали, что ты будешь там". Предположительно, первая реплика принадлежит сыну Лукашенко Николаю, вторая - самому президенту. The Village Беларусь также выложил видео "штурма" дворца, на котором видно, что протестующие поют.

Воскресная акция протеста в Минске была одной из самых многочисленных. По оценке "Медузы", в ней участвовали 150 тысяч человек. Государственный российский канал RT и государственная Белтелерадиокомпания оценили численность в 20 тысяч человек.

Протестующие собрались на площади Независимости, затем двинулись к стеле "Минск - город-герой". Мемориал окружили военнослужащие за колючей проволокой: министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что армия будет охранять памятники погибшим в Великой Отечественной войне от "людей, ходящих под флагами фашистов". Некоторые участники акции начали подходить к солдатам, но член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова попросила всех отойти от стелы.

Перед протестующими выступили члены Координационного совета оппозиции. Они заявили, что совет намерен добиваться отзыва всех депутатов местных советов и всех депутатов нижней палаты белорусского парламента, которые не высказали своего мнения о происходящем в стране, а также инициировать референдум о возвращении конституции 1994 года, которая ограничивала число сроков президента.

Часть протестующих дошла до рабочей резиденции Александра Лукашенко. Идти к нему призвал оппозиционный телеграм-канал Nexta, который, впрочем, вскоре передумал. Но несколько тысяч человек дошли до Дворца и остановились напротив оцепления из сотрудников МВД и спецтехники. Между протестующими и силовиками играли музыканты, участники акции им подпевали.

В это время в Минске начались проблемы с интернетом. Оператор A1 позднее объяснил это "требованием государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности". Примерно через час протестующие пошли обратно в сторону центра и постепенно стали расходиться. Оцепление возле Дворца независимости сняли, о задержаниях не сообщалось.

Когда протестующие стояли возле Дворца независимости, рядом с ним сел президентский вертолет. СМИ и оппозиционные телеграм-каналы предположили, что он прибыл для эвакуации Лукашенко. Но после того, как протестующие ушли, телеграм-канал пресс-службы президента "Пул Первого" выложил видео, где Лукашенко выходит из вертолета рядом с Дворцом независимости. На втором видео пула заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него автомат, но почему-то без магазина с патронами. Рядом с ним был его сын Николай в военной экипировке.