Участники съезда Республиканской партии США в понедельник официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты страны

#RNC2020 GOP Convention / Twitter В ходе партийного съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) действующий президент заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов

#RNC2020 GOP Convention / Twitter

Участники съезда Республиканской партии США в понедельник официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты страны. В ходе партийного съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) действующий президент заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов.

Ранее в понедельник делегаты поддержали Майкла Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США. Таким образом, теперь Трамп и Пенс - официальные претенденты на переизбрание. На выборах в ноябре им будут противостоять кандидат в президенты от демократов Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис, передает "Интерфакс". Трамп не скрывает своего негативного отношения к политическим конкурентам. Байден ранее получил от него прозвище "Сонный Джо", а женщину-сенатора с темной кожей Камалу Харрис глава государства, обвинявшийся ранее в сексизме и расизме, назвал "невероятно мерзким человеком". "Самая грубая, самая ужасная, самая неуважительная и самая либеральная из всех в Сенате США. Я не могу поверить, что Джо Байден выбрал ее в качестве партнера в предвыборной гонке", - заявил действующий президент.

Во время проведения съезда были введены повышенные меры безопасности с учетом соблюдения социальной дистанции. Делегатов тестировали на симптомы инфицирования, а перед поездкой на форум они сдавали анализы.

Опросы общественного мнения показывают, что кандидат от демократов Джо Байден опережает Трампа примерно на 8-10 процентов. Съезд республиканцев призван улучшить положение действующего президента, который подвергается критике за недостаточное противодействие эпидемии коронавируса, ослабление экономики и волнения, вызванные расовой дискриминацией.

Участники съезда решили не выносить на голосование официальную платформу Республиканской партии на 2020 год. В единогласно принятой резолюции говорится, что партия "продолжит активно поддерживать проводимую президентом повестку "Америка прежде всего", передает радио "Свобода".

Между тем телеканал FoxNews сообщил в день открытия съезда в Шарлотте, что более двух десятков бывших членов Республиканской партии из числе конгрессменов поддержали усилия оппонентов Трампа в рамках кампании "Республиканцы за Байдена".

Дональд Трамп пришел к власти под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"), который он позаимствовал у Рональда Рейгана, и обещал возродить промышленность, создать новые рабочие места, принять протекционистские меры в торговле с другими странами, облегчить налоговое бремя для бизнеса, ужесточить миграционную политику, пересмотреть направления внешней политики.

По итогам первого президентского срока Трамп заявил, что Америка уже стала великой благодаря его политике, поэтому лозунг теперь трансформировался в Keep America Great ("Сохраним Америку великой"). Среди своих основных успехов на посту главы государства Трамп отмечает стабильный экономический рост, который, однако, был подорван неожиданно начавшейся пандемией, вызванной коронавирусом. В свете введения жестких ограничительных мер в стране резко увеличился уровень безработицы, а дефицит бюджета за первые десять месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) превысил 2,8 трлн долларов, но Трампа это не пугает. По его словам, американская экономика восстанавливает позиции, утраченные из-за пандемии, а следующий год, с экономической точки зрения, будет "историческим".

Получив ключи от Овального кабинета, Трамп инициировал масштабный пересмотр взаимоотношений США с другими странами, в том числе с союзниками. По мнению американского лидера, предыдущие администрации не заботились об интересах простых американцев, а вместо этого шли на поводу у транснационального бизнеса и даже других государств. Он же пообещал ставить во главу угла национальные интересы, о чем свидетельствует еще один его популистский девиз - America First ("Америка на первом месте"). С этой целью американский лидер поставил себе задачу вывести США из различных международных договоров и организаций, а также торговых сделок, которые, как он считает, были не на руку Вашингтону. Так США покинули Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет ООН по правам человека (СПЧ), вышли из Парижского соглашения по климату, объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года.

Вашингтон прекратил действие Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) с Канадой и Мексикой и заменил его на новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (USMCA). Власти США также начали вводить различные пошлины, в том числе в отношении товаров из ЕС и Китая. С Пекином у Вашингтона развернулась настоящая торговая война, вылившаяся во введение ряда взаимных торговых ограничений и пошлин. В январе 2020 года странам удалось достичь первой фазы торгового соглашения, которое вступило в силу 14 февраля. Однако на фоне пандемии отношения между странами обострились - Вашингтон обвинил Китай в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. Пекин эти обвинения отвергает, однако Трамп продолжает называть коронавирус "китайским вирусом".

При Трампе США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Под вопросом остается и судьба Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году в случае, если он не будет продлен.

К числу неверных решений предыдущих администраций американский лидер относит и отправку американских военных на Ближний Восток, заявляя о необходимости "выйти из этих бесконечных войн" и обещая продолжать сокращать военное присутствие США в странах региона, передает ТАСС.

Проводя "ревизию" действий своего предшественника Барака Обамы, Трамп объявил об отмене решения предыдущей администрации о курсе на нормализацию отношений с Кубой, а также вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который он называет "худшей сделкой в истории США".

Себя самого американский лидер при этом считает мастером ведения переговоров. Так, с тем же Ираном, по его мнению, в случае переизбрания он в кратчайшие сроки сможет заключить сделку на условиях, выгодных Вашингтону. Трамп часто подчеркивает, что у него сложились "хорошие отношения" со многими мировыми лидерами, ряд из них он называет друзьями. К числу основных своих дипломатических заслуг Трамп, помимо прочего, относит переговоры с КНДР о денуклеаризации и план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта - так называемую сделку века, которая, однако, практически сразу была отвергнута палестинской стороной.

Дональда Трампа неоднократно подозревали в симпатиях к российскому руководству, а также в сговоре с ним в период президентских выборов 2016 года. Расследованием попыток вмешательства РФ в американские выборы около двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп называл это расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. Он охарактеризовал его как "попытку государственного переворота" и подчеркивал, что подобное "никогда не должно произойти вновь с другим президентом" США. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Трамп в ответ на обвинения в симпатиях к Москве любит повторять, что "никто не был в отношении России жестче", чем он сам. В качестве примеров мер, направленных на противодействие РФ, он называет, помимо прочего, жесткие антироссийские санкции, военную помощь Украине, попытки помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2", развитие оборонных программ.

В то же время Трамп постоянно подчеркивает, что у США и РФ сложились "очень хорошие отношения", и двум странам "необходимо ладить". Так, Трамп неоднократно выражал желание пригласить на саммит "большой семерки" (G7) президента РФ Владимира Путина, которого он считает "важным действующим лицом". Россию исключили из этого клуба великих держав после присоединения украинского Крыма в 2014 году. Международное сообщество расценило эти российские действия как аннексию и военную агрессию.