Удары милицейской дубинкой по телу человека не наносят серьезных травм, заверил в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник ГОВД Пинска Дмитрий Коровяковский, комментируя действия белорусской милиции против граждан во время протестов в Пинске в ночь с 9 на 10 августа, когда, по его словам, пострадали около 70 сотрудников МВД.

"Лидеров, на которых нас выводила разведка, мы задерживали жестко. Потому что мы знали, на что эти люди способны. Те, кто пытался их отбить, получали, конечно же, по мягким тканям резиновой палкой. Без этого невозможно. Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу не наносит серьезным травм. Это синяки, ушибы, но не более того", - заверяет подполковник.

По его словам, люди путают "жесткое и жестокое задержание". Последнее, считает Коровяковский, это когда человек уже обездвижен, на нем наручники, он сидит в транспортном средстве либо находится в здании ОВД и к нему применяется сила.

Ранее в МВД Белоруссии заявляли о "гуманном применении оружия". Как сказал начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков, "мы верим в гуманность закона. Мы их задержим... Мы, конечно же, гуманно применим оружие в том числе и огнестрельное. И самых опасных острокопытных мы с улицы уберем. Любой, кто подымет только руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие".

Также МВД Белоруссии заявляло, что из-за радикализации протестов силовики будут при необходимости применять боевое оружие. Об этом говорил замглавы ведомства Геннадий Казакевич.