Борис Джонсон

Pippa Fowles / No 10 Downing Street / Flickr "Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Ursula von der Leyen / Twitter

Евросоюзу и Великобритании удалось выработать соглашение об отношениях после Brexit. "Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит "Интерфакс".

Она заверила, что за соглашение "стоило сражаться", и что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.

"Время перевернуть страницу и посмотреть в будущее. <...> Великобритания остается партнером, которому можно довериться, мы остаемся союзниками. Мы разделяем одинаковые интересы. <...> Европейский союз и Соединенное Королевство будут стоять плечом к плечу, чтобы достигать наши общие глобальные цели", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что Brexit без соглашения сильнее бы ударил по Великобритании, чем по ЕС, а согласованный документ между Лондоном и Брюсселем стал самым всеобъемлющим, передает РИА "Новости". "Расставание - это такая сладкая грусть", - заключила свое выступление фон дер Ляйен, обращаясь к британцам.

В заявлении Даунинг-стрит говорится, что Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей. "Сделка достигнута. Мы вернули себе контроль над нашими финансами, границами, законами, правилами торговли и водами, - заявил источник в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона. - Это потрясающая новость для семей и предприятий из всех уголков Соединенного Королевства. Мы заключили первое в истории соглашение о торговле с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции отметил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность. "Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза", - добавил он.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Соглашение состоит из двух тысяч страниц, его должна ратифицировать британская Палата общин и Совет Европейского союза.

Для этого, в частности, работа парламента Великобритании, ранее ушедшего на рождественские каникулы, будет экстренно возобновлена. О такой возможности парламентарии были уведомлены заранее. Ориентировочная дата заседания - 30 декабря.

Как отмечают британские политические обозреватели, самые ярые евроскептики в правящей Консервативной партии Великобритании могут выступить против проекта сделки, если посчитают, что кабинет Джонсона пошел на слишком большие уступки Брюсселю. Однако вероятность того, что им удастся помешать планам правительства, невелика, отмечает ТАСС.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Великобритания и Евросоюз успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Дискуссии по теме Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 29 марта 2017 года. Тогда занимавшая в тот момент пост премьер-министра Соединенного Королевства Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС после состоявшегося в июне 2016 года референдума по этому вопросу. Уведомление было произведено в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС, применение которой начало процесс переговоров об условиях "развода" между Лондоном и Брюсселем. Это был первый случай применения указанной статьи за всю 60-летнюю историю европейского сообщества.

Сами же переговоры между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались.

Переговоры по положениям торгового соглашения после Brexit буксовали несколько месяцев. Как сообщало агентство Reuters, Лондон в последние 48 часов пошел на значительные уступки, в том числе в спорном вопросе рыболовства. Так, изначально Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, а Европа добивалась права вести там промышленный лов для нескольких стран ЕС.

Рынки уже отреагировали на заключение соглашения между ЕС и Великобританией. В течение часа курс фунта стерлингов обновил максимум последних 30 месяцев по отношению к доллару. В четверг за один фунт давали до $1,362, однако в настоящий момент курс британской валюты несколько снизился. Торги на Лондонской фондовой бирже к настоящему моменту уже закрыты в связи с приближающимся праздником Рождества, который католики и протестанты отмечают 25 декабря.