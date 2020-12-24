Принятие нового пакета мер поддержки экономики в США остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы. Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до двух тысяч долларов, однако республиканцы выступили против этого, пишет The Washington Post.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с 600 долларов до 2 тысяч долларов в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета The Financial Times.

Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

"Палата представителей и демократы в Сенате настойчиво выступали за более крупные выплаты американцам, тогда как республиканцы настойчиво отклоняли эту идею, - заявила Пелоси. - Это было как в период переговоров, когда они говорили, что сумма не должна превышать 600 долларов, так и сейчас".

Ранее в этом месяце законодатели согласовали новую программу поддержки экономики объемом 900 млрд долларов, включающую, помимо прямых выплат гражданам, меры поддержки малого бизнеса, а также расходы на вакцинацию. Пакет мер привязан к общему плану бюджетных расходов объемом 1,4 трлн долларов, и теперь перспективы обеих программ выглядят туманными, отмечает "Интерфакс".

Между тем задержка с выплатами в период пандемии, санитарных ограничений и растущей безработицы может обернуться финансовой катастрофой для десятков миллионов граждан США. Буквально в субботу заканчиваются средства, выделенные на пособия по безработице для 14 миллионов человек. А к концу декабря истекает и срок моратория, который защищает 30 миллионов американцев от выселения из жилья, за которое они уже не могут платить аренду.