Трамп помиловал бывшего главу своего штаба Пола Манафорта, назвав его жертвой "величайшей охоты на ведьм" в истории США

Voice of America / wikipedia.org Роджер Стоун

The Circus on SHOWTIME / Youtube.com

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 граждан, среди которых экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник Роджер Стоун. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Манафорт уже провел два года в заключении, в том числе некоторое время в одиночной камере - такое обращение хуже того, что получают некоторые из самых жестоких преступников. В результате вопиющего прокурорского вмешательства господин Манафорт пережил годы несправедливого обращения и является одной из самых известных жертв, возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории", - говорится в сообщении.

Трем другим лицам частично или полностью смягчены приговоры. В числе помилованных также значится отец зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера Чарльз. В 2005 году его приговорили к 14 месяцам тюрьмы за незаконные взносы в избирательную кампанию, уклонение от уплаты налогов и давление на свидетелей.

Пол Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. 8 марта 2019 года суд приговорил Манафорта почти к четырем годам тюремного заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов.

13 марта 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Манафорта к трем годам и шести месяцам заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. В мае этого года из-за пандемии его освободили из тюрьмы в штате Пенсильвания, разрешив отбывать оставшуюся часть заключения дома.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года, обвиняла Роджера Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа во время прошлой предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Накануне Дональд Трамп помиловал 15 человек, еще пятерым гражданам частично или полностью смягчил приговоры. Среди помилованных значатся бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, которому было предъявлено обвинение в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.