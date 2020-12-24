Избранный президент Молдавии Майя Санду официально вступила в должность и приняла присягу

Maia Sandu / Facebook Церемония инаугурации проходила в рамках совместного торжественного заседания парламента Молдавии и Конституционного суда.

Maia Sandu / Facebook

Избранный президент Молдавии Майя Санду официально вступила в должность и приняла присягу. Церемония инаугурации проходила в рамках совместного торжественного заседания парламента Молдавии и Конституционного суда. Согласно результатам выборов, которые состоялись 15 ноября, Санду получила 57,72%, ее оппонент Игорь Додон - 42,28% голосов.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы", - произнесла текст присяги Майя Санду, держа руку на Конституции. Она также заявила, что намерена бороться с коррупцией, что будет непросто. "Но я со всей ответственностью говорю вам, что мы добьемся успеха в этой борьбе", - цитирует ее "Интерфакс".

Додон отказался от участия в церемонии принятия присяги новым президентом. После подсчета голосов он заявил, что его избирательный штаб зафиксировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов. По словам Додона, имели место случаи блокирования права голоса жителей Приднестровья, организованного подвоза избирателей на участках в странах Европы, агитация в пользу Майи Санду со стороны лидеров западных стран.

Санду выступает за европейскую модель развития Молдавии, урегулирование приднестровского конфликта с участием международных партнеров и вывод российских войск из региона. В числе первых инициатив, которые избранный президент пообещала предпринять на новом посту, указаны: уменьшение расходов президента, поиск решений для проведения досрочных парламентских выборов, вывод Молдавии из международной изоляции, объявление коррупции угрозой для национальной безопасности, немедленное расследование резонансных дел.