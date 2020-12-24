igorvlsosin / instagram.com На острове Занзибар умер основатель сетей "Старик Хоттабыч" и Modi, 53-летний бизнесмен Игорь Сосин

igorvlsosin / instagram.com

На острове Занзибар умер основатель сетей "Старик Хоттабыч" и Modi, 53-летний бизнесмен Игорь Сосин, сообщили РБК двое его знакомых и подтвердили основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов и экс-гендиректор одной из компании Сосина Антон Белогородов. По данным Кованова, на Занзибаре бизнесмен планировал пробыть до 15-20 января.

По словам знакомых предпринимателя, причиной его смерти мог стать инфаркт. Весной он перенес коронавирус с двусторонней пневмонией, лечение он проходил в больнице в Коммунарке. Telegram-канал Baza сообщает, что предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман помогают доставить тело Сосина в Россию и организовать похороны.

Игорь Сосин был серийным предпринимателем и в последние годы занимался сразу несколькими бизнес-проектами в ретейле, а также в производстве напитков. Он развивал сеть канцелярии и товаров для дома Modi и сеть магазинов одежды Modis. Сосин был одним из первых российских бизнесменов, занимавшихся развитием специализированной розницы для продажи товаров для дома. Первым его проектом в этой сфере стала сеть "Старик Хоттабыч". В 2002 году он вышел из проекта и развивал совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI.

Вечером 10 декабря 2015 года в одном из номеров отеля "Корстон" в Казани было обнаружено тело 44-летней жены Игоря Сосина Анастасии с признаками насильственной смерти. Предположительно, она была избита руками и ногами, а затем задушена проводом от зарядного устройства.

По подозрению в совершении преступления был задержан сын Сосина Егор, находившийся в состоянии сильного наркотического опьянения. Он бродил по коридору гостиницы, а на его одежде были следы крови. Молодой человек первоначально отрицал свою причастность к преступлению, однако следователю удалось установить с ним контакт, после чего молодой человек полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах убийства. В ходе осмотра в гостиничном номере было обнаружено множество различных медицинских препаратов.

Назвать причину убийства Егор Сосин так и не смог. Он лишь сказал, что его мучили галлюцинации. В период предварительного следствия он обратился к медикам с жалобами на слабость и сильные головные боли. После углубленного медицинского обследования врачи диагностировали у него сильный депрессивный синдром и устойчивую наркозависимость из-за длительного употребления психотропных веществ. В мае 2016 года по приговору суда молодой человек был направлен на принудительное лечение.