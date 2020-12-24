Госдепартамент США возложил на ФСБ вину за попытку отравления оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок"

teamtime / DepositPhotos "У отравления г-на Навального нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности российского правительства", говорится в заявлении представителя Госдепа, которое цитируют The Hill и CNN

Алексей Навальный / Facebook

Госдепартамент США возложил на ФСБ вину за попытку отравления оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок".

"У отравления г-на Навального нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности российского правительства", говорится в заявлении представителя Госдепа, которое цитируют The Hill и CNN.

Однако президент России Владимир Путин и правительство "хотят, чтобы мы поверили в обратное", поэтому Москва выдвинула множество противоречивых теорий заговора, считают в ведомстве. "Давайте проясним: такие теории заговора - не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило", - заявили в Госдепартаменте.

США "полностью доверяют" выводам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердившим более ранние выводы немецкой, французской и шведской лабораторий о том, что Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического агента "Новичок".

Комментарий Госдепартамента - наиболее решительное заявление администрации действующего президента США Дональда Трампа по отравлению Навального, отмечает CNN. По данным источников телеканала, возможные санкции по этому делу уже подготовлены, но для их введения требуется одобрение всего американского правительства и лично Трампа, который никогда не обвинял конкретно Россию в отравлении Навального, а также усомнился в причастности Москвы к недавним крупным кибератакам на американские правительственные структуры.

В сентябре госсекретарь США Майк Помпео заявил о "существенной вероятности" того, что за отравлением Навального стоит Москва. В нынешнем заявлении Госдепа, опубликованном не от имени Помпео, о причастности России к покушению говорится более прямо.

На большой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин назвал расследование о группе отравителей Навального из ФСБ "легализацией материалов американских спецслужб", с которым якобы связан оппозиционер. В этом случае, заявил президент РФ, и российские спецслужбы должны за ним "приглядывать". Он также заявил, что если бы Навального действительно хотели отравить, то довели бы умысле до конца, а так - "кому он нужен?"

Руководство омской больницы, где в первые дни после покушения лежал Навальный, утверждало, что никакого отравления не было, а у политика просто были серьезные проблемы со здоровьем, вызванные диетой и голоданием. В отчете специалистов берлинской клинике "Шарите", где Навальный лечился большую часть времени, напротив, отмечается, что именно хорошее состояние здоровья Навального до отравления стало одним из факторов, поспособствовавших его быстрому восстановлению.