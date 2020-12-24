Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета США, включающего санкции против "Северного потока-2"

The White House / Flickr.com Проект военного бюджета предусматривает выделение 740 млрд долларов на нужды Пентагона. Кроме того, в него включены новые ограничения в отношении "Северного потока-2"

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Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом проект оборонного бюджета, включающего в себя новые санкции против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Трамп назвал документ "подарком Китаю и России", так как он не включает "критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности", передает Reuters.

Президент также раскритиковал проект бюджета за положения, задевающие ветеранов и военную историю. "Проект противоречит усилиям моей администрации, которые нацелены на то, чтобы интересы США стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", - заявил Трамп.

Проект военного бюджета предусматривает выделение 740 млрд долларов на нужды Пентагона. Кроме того, в него включены новые ограничения в отношении "Северного потока-2". Если он будет принят в текущей редакции, санкции будут введены в том числе против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

Также ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или допоборудование. Помимо этого, проект военного бюджета предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, меры по сдерживанию России и Китая и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.

Трамп ранее уже угрожал наложить вето на данный проект. Он заявлял, что законодатели не внесли в него пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По словам президента, данный закон угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране. Он также заявил, что Китай "выиграет больше всех", если проект военного бюджета будет принят в его нынешнем варианте.

Документ ранее набрал в обеих палатах конгресса США более двух третей голосов, что служит сигналом, что законодатели смогут в будущем преодолеть вето Трампа. Для этого палата представителей и сенат должны проголосовать за отмену решения президента до полудня 3 января. Собрание нижней палаты конгресса США запланировано на 28 декабря, сенат должен проголосовать после возвращения с рождественских каникул 29 декабря. Законодатели ранее отмечали, что ради этого готовы сократить свой отдых.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала вето Трампа на закон о разрешении на национальную оборону "актом поразительного безрассудства, который наносит ущерб американским войскам, а также ставит под угрозу безопасность и подрывает волю двухпартийного конгресса". Она также подтвердила, что голосование по преодолению президентского вето пройдет 28 декабря.