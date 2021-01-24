23 января, когда в России начались беспрецедентно массовые протестные акции в поддержку Алексей Навального и против репрессий и произвола властей, в Берлине также состоялось одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города.

По данным полиции, в немецкой столице марш в поддержку Навального собрал более 3 тысяч человек. Масштаб мероприятия удивил как организаторов, так и полицию. На марш было заявлено 50 человек, а пришло в 60 раз больше. Разрешенный властями марш прошел через весь центр Берлина: от ведомства канцлера мимо здания Рейхстага к российскому посольству на бульваре Унтер-ден-Линден и оттуда - к Бранденбургских воротам, сообщает Deutsche Welle.

То, что митинг станет таким многочисленным, не ожидал никто, и меньше всего сами организаторы. Когда 19 января активист Константин Шерстюк на сайте полиции заполнил заявление на проведение митинга, он указал его численность в 50 человек. Поскольку начало марша должно было проходить в особо охраняемой правительственной зоне у ведомства канцлера, акцию пришлось согласовывать и в федеральном МВД - проблем тут не возникло.

В Берлине акция в поддержку Алексея Навального собрала около тысячи участников, при заявленных 50, передает корреспондент DW. Они прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства. Наше видео из немецкой столицы pic.twitter.com/5nkFKWsZ9J — DW на русском (@dw_russian) January 23, 2021

Через несколько дней с Константином связалась полиция и попросила его представить концепцию соблюдения коронавирусной безопасности: политические акции в Германии разрешают только при условии ношения масок и соблюдения дистанции в полтора метра. Поначалу для марша даже не хотели перекрывать берлинские улицы: не было уверенности, что он наберет хотя бы 100 человек.

"Основные права граждан соблюдаются в Германии, несмотря на локдаун", - пояснил Константин легкость согласования марша. В итоге он поставил полицию перед сложной задачей: улицы перекрывались практически по ходу движению марша, полиция перебросила в центр города подкрепление. Полиция нервничала, но санкций не применяла. Марш не разгоняли даже в тех случаях, когда его участники явно не соблюдали правило 1,5 метров социальной дистанции.

На пути движения было несколько остановок и импровизированных митингов. Звуковая аппаратура не позволила провести полноценный митинг, но его в данном случае и не требовалось: цель собрания была ясна, толпа то и дело скандировала: "Отпускай". Среди других лозунгов: "Путин - вор", "Россия без Путина", классический протестный лозунг "Россия будет свободной" и "Свободу Юлии" - после новости о задержании Юлии Навальной. Особенно громко скандировали, когда проходили мимо домов, где живут сотрудники российского посольства, которое ведущий митинга активист Андрей Зайцев назвал "филиалом ада в Германии".

После выхода на главную улицу немецкой столицы - Унтер-ден-Линден - как организаторам, так и полиции пришлось импровизировать, чтобы не допустить пробки в центре Берлина. Колонна растянулась на полкилометра. Большинство ее составляли русскоязычные берлинцы 20-40 лет, многие пришли с детьми.

О том, что все происходит именно в Берлине, где уже несколько месяцев закрыты все увеселительные заведения, напоминал креативный характер плакатов. Над собравшимися развевался громадный сделанный из золотой фольги флаг "Free Nawalny". Был и красноречивый плакат "Убийцы", который несла молодая девушка. Около четырех часов по Берлину акция закончилась у Бранденбургских ворот.