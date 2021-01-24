После жестких действий российских властей против участников массовых акций протеста, прошедших в субботу, 23 января, в 110 российских городах, Евросоюз и США выступили с официальными заявлениями.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель осудил действия Кремля при разгоне акций сторонников Алексея Навального. Глава европейской дипломатии назвал "непропорциональным" применение силы сотрудниками полиции и отметил, что уже в понедельник, 25 января, министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги Брюсселя в связи со сложившейся ситуацией, сообщает EuroNews.

Полицейское насилие в России осудили также Великобритания и США. Госдепартамент США призвал освободить всех задержанных участников массовых акций в российских городах в субботу 23 января, а также Алексея Навального.

США решительно осуждают жесткую тактику обращения с протестующими и журналистами. Прежде российское правительство стремилось подавлять право граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, заранее подвергая аресту потенциальных участников акций. Теперь же в Вашингтоне рассматривают арест оппозиционера Алексея Навального и подавление протестных акций как "тревожные признаки дальнейших" ограничений гражданского общества и основных свобод.

Как подчеркивается в заявлении Госдепартамента США, право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и ее международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах.

"Мы призываем российские власти освободить всех тех, кто был задержан за одно лишь осуществление своих прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального", - говорится в заявлении Госдепа.

Вашингтон призывает Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и объяснить - заслуживающим доверия образом - применение химического оружия на территории России.

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами по защите прав человека будут и впредь отстаивать права человека, где бы они ни подвергались угрозам - будь то в России или других странах, заявляет Государственный департамент США.

МИД РФ обвинил США в поощрении уличного насилия в России

В свою очередь в МИД РФ обвинили США во вмешательстве во внутренние дела России и поощрении протестов в России, которые принимают насильственную форму.

Данное заявление было сделано после того, как представители посольства США обнародовали в соцсетях карты маршрутов протестов в российских городах. "Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах", - говорится в распространенном в субботу вечером сообщении МИД РФ "О вмешательстве посольства США во внутренние дела России".

По сути, считают в российском внешнеполитическом ведомстве, "речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних".

"Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений", - говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что "руководству посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России".