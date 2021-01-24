Тель-Авив, 23 января 2021 года

Фото NEWSru.co.il / А. Гаврилова

В субботу, 23 января, в Израиле состоялись акции солидарности с одним из лидеров российской оппозиции Алексеем Навальным.

В Тель-Авиве для участия в акции, проходившей в нескольких сотнях метров от посольства РФ в Тель-Авиве, по адресу улица а-Яркон 93, собрались, по приблизительным оценкам, около 1500 человек. Эта акция стала самой массовой среди аналогичных демонстраций солидарности, проводимых выходцами из стран бывшего СССР, сообщает NEWSru Israel.

При этом изначально организаторы акции, согласуя ее проведение, сообщали, что на нее соберется лишь около 150 участников. Сотрудники полиции, присутствующие на митинге, заявили, что организаторам грозят штрафы за нарушение карантинных ограничений. После этого организаторы стали просить собравшихся разойтись.

Большинство участников митинга составляли новые репатрианты, семьи с детьми и молодежь. Собравшиеся скандировали: "Свободу Навальному!", "Путин - вор!". Среди лозунгов были плакаты, написанные на английском и иврите. В митинге приняли участие активисты сообщества "Беларусы ў Ізраілі" и другие представители белорусской общины.

Акция в поддержку Навального в Тель-Авиве, красивое видео с дрона. Снял Алекс Ваксман. pic.twitter.com/k5SCPpJbt3 — Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) January 23, 2021

Среди участников митинга были как старожилы, так и репатрианты, приехавшие в Израиль в последние годы. Все они объясняли, что пришли на митинг из солидарности со своими близкими, оставшимися в России, а также потому что чувствуют себя обязанными высказаться по поводу беззакония, которое творится на их бывшей родине.

После окончания митинга несколько сотен участников перешли к зданию посольства России. Полиция просила их разойтись, напоминая, что речь не идет о разрешенном митинге, однако не было ни задержаний, ни штрафов.

В Хайфе на митинг солидарности пришли не менее 600 человек.