Полиция Лондона задержала 300 человек во время нелегальной вечеринки на востоке столицы, за нарушение карантинных норм выписаны штрафы

Фото: Metropolitan Police / Twitter.com

Полиция Лондона задержала 300 человек во время нелегальной вечеринки на востоке столицы, за нарушение карантинных норм выписаны штрафы.

"Полиция выписала штрафов на более чем 15 тысяч фунтов стерлингов после того, как 300 человек были задержаны на нелегальном рейве на востоке Лондона за нарушение коронавирусных ограничений. После получения разведывательной информации о том, что в субботу 23 января в районе Хакни готовится музыкальная вечеринка, на место выдвинулись сотрудники полиции", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Полицейские обнаружили группу молодых людей по громким звуками музыки из помещения в одной из арок железнодорожного путепровода. Из-за большого количества собравшихся на место было направлено подкрепление, в том числе полицейские с собаками и вертолет, передает The Daily Mail.

"Несколько раз полиция пыталась поговорить с организаторами и участниками вечеринки, но те не продемонстрировали готовности сотрудничать. В результате двери помещения были заперты (участниками) изнутри для того, чтобы полиция не смогла помешать продолжению рейва", - отмечает Скотланд-Ярд.

После того как полиция вскрыла двери, находившиеся внутри люди были задержаны. Часть участников вечеринки пыталась убежать, но 78 из них удалось поймать и оштрафовать каждого на 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина.

300 people decided to put themselves, their families and the wider community at risk last night by packing into a railway arch in Hackney for an illegal rave. Officers issued more than £15,000 in fines for the blatant Covid breaches. More here > https://t.co/J4p4PlDwWB pic.twitter.com/l8Hz3XTKAh — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 24, 2021

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта.