Лондон, Вестминстерский дворец, 23 марта 2014 года

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В центре Лондона, в здании Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент, сработала пожарная сигнализация.

По данным издания Express, над дворцом, который давно нуждается в серьезном ремонте, поднялся столб дыма. Информация о причинах произошедшего пока не поступала.

Очевидцы публикуют в Twitter видео, на котором видно, как над зданием поднимается дым, на записи слышны звуки сигнализации.

Однако пожарная служба Лондона официально пока не подтвердила информацию об инциденте. В самой Палате общин сообщили, что из здания идет "просто пар". Что касается сигнализации, то там пояснили, что она сработала по ошибке. "Пожарные прибыли на место в связи с сообщениями о дыме, но, как оказалось, это была ложная тревога. Это был всего лишь пар с крыши", - сообщили в пожарной службе.

Palace of Westminster seems to be burning.. pic.twitter.com/HmupDRT7re — Buecherwurm (@Buecherwurm13) January 24, 2021

Вестминстер не первый год находится под угрозой из-за "огромной сети архаичных электрических кабелей и отопительных и канализационных труб". За последние 10 лет произошло около 60 инцидентов, которые могли бы стать причиной серьезного пожара.

Как отмечает Express, нынешний инцидент произошло всего через несколько дней после того, как британских депутатов предупредили, что им придется вскоре съехать, так как будет проводиться срочный ремонт здания парламента.

Летом прошлого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даже выступил с предложением временного переезда британских парламентариев в Йорк, где мог бы быть построен отдельный правительственный центр. Премьер поставил под сомнение согласованный в 2018 году проект реконструкции здания парламента на общую сумму £4 млрд и поднял вопрос о переезде депутатов в ближайшие пять лет. При этом он подчеркнул, что стоимость реконструкции здания должна быть сведена к минимуму, то есть никакой "позолоты", а сам проект должен быть осуществлен в кратчайшие сроки.

В 2018 году большинство парламентариев сочли идею временного переезда наилучшим вариантом. Тогда предпочтительным местом размещения обеих палат парламента на время ремонтных работ был назван Ричмонд Хаус, правительственное здание в Уайтхолле, Лондон.