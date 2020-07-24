www.mfa.am МИД Армении обвинил Баку в организации нападений на армян в зарубежных странах

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МИД Армении обвинил власти Азербайджана в организации насильственных действий в отношении представителей армянской диаспоры и диппредставительств республики за рубежом, передает ТАСС.

"В последнее время были зафиксированы случаи и попытки насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах мира", - говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитического ведомства Армении. В нем отмечаются "случаи воспрепятствования работе органов дипломатической службы Армении и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества".

В заявлении утверждается, что "вышеуказанные действия дирижируются государственными структурами Азербайджана". "Мы решительно осуждаем практику разжигания межнациональных столкновений в разных странах", - подчеркивается в заявлении МИД.

Несколько дней назад сообщалось о противостоянии выходцев Армении и Азербайджана на рынках Москвы, а минувшей ночью в российской столице произошли стычки между выходцами из Азербайджана и Армении. В полицию доставили 13 человек, один участник потасовок пострадал. "Война диаспор" началась и в других странах.

Ранее издание Oxu.az писало о нападениях армян на азербайджанцев в Бельгии и США. После чего генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к коллегам из США, Франции и Бельгии с призывом расследовать эти преступления. В документе говорится, что 21 и 22 июля многочисленные члены армянской общины "совершили акты вандализма" против диппредставительств Азербайджана и граждан страны. "В результате азербайджанские мирные демонстранты получили телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении, которое приводит "Настоящее время".

Напомним, Армения и Азербайджан 12 июля обвинили друг друга в возобновлении обстрелов на границе. Инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы.

В Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении, "грубо нарушив режим прекращения огня" на азербайджано-армянской государственной границе, "подвергли обстрелу" их позиции из артиллерийских установок. Министерство обороны Армении, в свою очередь, обвинило Азербайджан в артиллерийском обстреле на границе позиции армянской армии. С 17 июля ситуация на границе, по оценкам обеих сторон, относительно спокойная.

В ООН и ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвали к немедленному прекращению огня.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.