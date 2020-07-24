МИД КНР объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань. Как говорится в сообщении МИД, которое цитирует "Интерфакс", эта мера является ответом на закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне

china.usembassy-china.org.cn В МИД Китая заявили, что ответственность за сложившуюся ситуацию в отношениях между Китаем и США лежит исключительно на американской стороне. "Мы еще раз призываем американскую сторону немедленно отменить ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации отношений между двумя странами", - говорится в сообщении

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МИД КНР объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань. Как говорится в сообщении МИД, которое цитирует "Интерфакс", эта мера является ответом на закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне.

В МИД Китая заявили, что ответственность за сложившуюся ситуацию в отношениях между Китаем и США лежит исключительно на американской стороне. "Мы еще раз призываем американскую сторону немедленно отменить ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Главный редактор газеты "Хуаньцю шиьбао" (на английском издается как Global Times) Ху Сицзинь, комментируя решение Китая, заявил, что это вынужденная мера. "В противном случае авторитет Китая, как великой державы, рухнет, а наша линия обороны в сложных условиях развалится", - подчеркнул он, добавив, что китайская сторона сформировала план дальнейших действий на случай, если США станут еще более агрессивными.

В минувшую среду власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса. По данным ФБР, генконсульство выполняло роль "высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере". Кроме того, дипведомство якобы помогало китайской разведке внедриться в нефтегазовую промышленность и было хорошо укреплено для того, чтобы препятствовать наблюдениям со стороны США.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР: тогда же стало известно, что США не намерены возобновлять деятельность своего консульства в Ухане. Посольство Китая в США назвало решение американских властей о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне политической провокацией и нарушением международных законов. Там призвали "немедленно отменить это ошибочное решение", в противном случае пригрозив "законными и необходимыми" ответными действиями.