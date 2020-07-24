Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина

Intelligence gov / youtube.com Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября

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Спецслужбы США фиксируют попытки перехвата из-за рубежа электронной переписки и других видов связи участников нынешних американских избирательных кампаний, а также вторжения в национальную инфраструктуру, предназначенную для проведения голосований. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.

Возглавляемый им центр входит в структуру аппарата директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа. Заявление Эванины было распространено под заголовком "100 дней до выборов".

В документе отмечается, что основную обеспокоенность у американских компетентных органов вызывают в означенном плане действия России, Китая и Ирана.

"Сегодня мы видим, что наши противники стремятся взломать частные линии связи политических кампаний США, кандидатов, а также других политических целей. Наши противники также стремятся вторгнуться в нашу инфраструктуру проведения выборов. И мы продолжаем следить за злоумышленниками, действующими в киберпространстве и пытающимися получить доступ к сетям штатов и федеральным сетям, включая те, которые используются для организации выборов", - гласит заявление.

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. "На данном этапе мы обеспокоены главным образом Китаем, Россией и Ираном, хотя другие страны и негосударственные действующие лица тоже могут нанести урон нашему избирательному процессу", - пишет Эванина.

Напомним, по данным газеты The Washington Post, в преддверии выборов правительство США начало информировать предвыборные штабы кандидатов в президенты и партии об угрозах со стороны иностранных противников. Занимается этим, прежде всего, аппарат директора Нацразведки США, в то время как инструктажами заведует директор Национального центра по контрразведке и безопасности Уильям Эванина.

При этом еще в начале июня компания Google сообщила, что почта сотрудников штабов Байдена и Трампа стала целью атак китайских и иранских правительственных хакеров. Вместе с тем, если верить аналитикам, нет никаких признаков того, что их учётные записи все же удалось взломать.

О том, что Россия начала вмешиваться в ход предстоящих президентских выборов в США, 20 февраля написала The New York Times. По данным газеты, разведчики предупредили палату представителей (нижняя палата конгресса) о том, что Москва намерена добиться переизбрания президента США Дональда Трампа. Спецслужбы считают, что Россия не ведет кампанию по дезинформации напрямую, а "заставляет американцев" распространять ее самим. Как именно это происходит, в материале газеты не уточнялось.

Газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.

Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу российского вмешательства в президентские выборы 2020 года. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что вмешательство России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "очередными параноидальными сообщениями, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам" (цитата по РБК). Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в интервью Fox News назвал данные о вмешательстве России в выборы-2020 шуткой и "абсолютной ложью". Посольство России в США также выразило "глубокую озабоченность" по поводу обвинений.