Pixabay.com ЕС готовится ограничить экспорт технологий в Гонконг

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Евросоюз намерен ограничить экспорт в Гонконг технологий, которые могут быть использованы для преследований или массовой слежки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в их распоряжении.

По его данным, 27 стран ЕС в связи с новым законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге дали согласие на введение ряда рестрикций, включая торговые ограничения и пересмотр визовых соглашений.

"[Европейский союз будет] дальше тщательно изучать и ограничивать экспорт чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации, связанной с внутренними репрессиями, перехватом внутренней информации и виртуальной слежкой", - приводит агентство выдержки из документа.

Ожидается, что обозначенная инициатива вступит в силу 28 июля.

Напомним, в 1997 году Великобритания передала Гонконг Китаю на условиях "Одна страна - две системы". Город должен сохранять автономию, а его жители - широкие политические права, включая свободу слова и собраний, в течение 50 лет. Однако после принятия 30 июня этого года закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в Гонконге.

Лондон уже приостановил действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции и распространил на Гонконг эмбарго на поставки оружия в КНР, введенного после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь.