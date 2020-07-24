Экс-глава администрации Парка высоких технологий и незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал с детьми в Россию, опасаясь задержания по надуманным обстоятельствам. Об этом Tut.by рассказала жена Цепкало Вероника, которая осталась в стране.

"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - сказала Цепкало. Сам экс-кандидат уточнил в интервью телеканалу "Дождь, что сейчас он находится в Москве.

14 июля в центре Минска прошла несанкционированная акция протеста после отказа ЦИК Белоруссии зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. Задержаны более 250 человек, в том числе "водители и велосипедисты". Больше всего нарушений зафиксировано в Минске.

Протестующих задержали за неповиновение "законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения". Позднее СК Белоруссии возбудил уголовное дело.

Разгоняя акции, милиционеры зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками и ногами. По данным центра "Весна", в столице было задержано 173 человека. В других городах - еще несколько десятков.

За кресло президента Беларуси поборются пять человек - столько кандидатов зарегистрировал ЦИК 14 июля после проверки необходимых документов. Это жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь и действующий президент Александр Лукашенко.

Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина зачитала письмо, в котором утверждалось, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Группа Бабарико намерена оспорить это решение в суде.

В итоге команды кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, а также незарегистрированных кандидатов Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико решили объединиться, чтобы составить конкуренцию Александру Лукашенко на предстоящих выборах.