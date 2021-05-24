Из замка Арундел в Западном Сассексе украли исторические ценности на 1 миллиард фунтов стерлингов (почти 1,5 млрд долларов), в том числе золотые четки, которые королева Шотландии Мария Стюарт перебирала в день казни, 8 февраля 1587 года.

В полиции графства сообщили BBC News, что воры пробрались в замок через окно и разбили застекленный шкафчик, чтобы выкрасть эти вещи. По версии следствия, с кражей связан поджог полноприводного седана, обнаруженного неподалеку.

По словам представителя замка, пропали коронационные кубки, которые Мария Стюарт подарила одному из предков нынешнего владельца Арундела, граф-маршалу Англии, герцогу Норфолкскому, передает "Интерфакс".

У украденных предметов есть определенная стоимость, но их уникальность и историческая значимость делает их бесценными, считают в Арунделе. Там призвали всех, кто знает о судьбе украденного, помочь полиции Великобритании вернуть его герцогу.

Замок Арундел - частная собственность, принадлежит 18-му герцогу Норфолкскому, граф-маршалу Англии Эдуарду Фицалану-Говарду. Большая часть помещений замка и приусадебная территория открыты для посещения. После локдауна замок открылся для туристов только 18 мая. Кража произошла поздним вечером в пятницу, 21 мая, сигнализация сработала в 22:30.

В полиции обратились к тем, кто успел посетить замок, с вопросом, не заметили ли они каких-либо подозрительных людей.

Профессор университета Рединга Кейт Уильямс отметила, что в Великобритании очень мало осталось предметов, принадлежавших Марии Стюарт. Большая часть ее имущества была утеряна после ее низложения и бегства из Шотландии, а после ее казни оставшиеся вещи изъяли и сожгли, опасаясь, что им будут поклоняться как атрибутам католической мученицы.

Профессор криминалистики из университета Брайтона Питер Скуайрз высказал мнение, что подобные исторические ценности обычно крадут ради перепродажи очень богатым коллекционерам.