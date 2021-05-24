Роман Головченко

Правительство России / ВКонтакте

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе телефонного разговора рассказал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину о "провокационных действиях" Европы в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Это рассказала в понедельник пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Белоруссии и России в области внешней политики проинформировал своего российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Белоруссии", - написала Исаева на странице в Facebook.

"В данном контексте особенно выделяются латвийские должностные лица, совершившие неприемлемый поступок в отношении государственного флага Беларуси, противоречащий всем нормам межгосударственных отношений. В этой связи белорусской стороной были приняты адекватные меры реагирования", - добавила пресс-секретарь.

Также в ходе разговора обсуждался график ближайших контактов на правительственном уровне и ход работы над союзными программами, отметила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник выступит с заявлением, сообщает в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого". "По информации Пула Первого, завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", - говорится в сообщении.

В понедельник посол Латвии был приглашен в МИД Белоруссии после того, как возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Послу, а также практически всему составу латвийского посольства было предложено покинуть Минск. В ответ власти Латвии приняли решение выслать белорусских дипломатов.

23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Также стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он арестован. Вместе с ним задержали гражданку России, студентку Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Софью Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

В прошлом году белорусские власти включили создателей оппозиционного телеграм-канала Nexta - 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Романа Протасевича - в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал распорядились заблокировать. Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.