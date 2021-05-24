Михол Мартин

European Council

Участники саммита ЕС обратятся ко всем европейским авиакомпаниям с призывом прекратить полеты над Белоруссией, передает Reuters.

Также участники саммита намерены запретить белорусским авиакомпаниям полеты над территорией Евросоюза после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая был принужден к экстренной посадке в Минске.

"Сегодня вечером первостепенной темой перед нами станут отвратительные и неприемлемые действия белорусского правительства, которые вчера вынудили совершить посадку самолет авиакомпании Ryanair, и арест Романа Протасевича. Мы призываем к его немедленному освобождению", - заявил по прибытии на саммит премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

В Евросоюзе действия белорусских властей считают "противоречащими базовым демократическим нормам и свободе слова". "Кроме того, они подвергли опасности жизни европейских граждан на борту этого самолета и его экипаж. Со своей стороны, Ирландия настаивает на жестком ответе ЕС на эти действия", - добавил Михол Мартин.

Среди остальных тем саммита он назвал отношения с Россией, Великобританией, борьбу с пандемией и вопросы введения в действие с 1 июля европейских сертификатов вакцинации.

Великобритания уже приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник министр транспорта королевства Грант Шэппс в своем Twitter.

Он отметил, что "проинструктировал Управление гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии". "Я также приостановил действие эксплуатационного разрешения на деятельность белорусского перевозчика "Белавиа", - написал он.

В свою очередь, управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешения на полеты в Соединенное Королевство всех авиаперевозчиков Белоруссии, включая авиакомпанию "Белавиа" и чартерные компании, говорится в сообщении регулятора, направленном в понедельник в ответ на запрос ТАСС.

"После решения правительства Великобритании Управление гражданской авиации отменило до дальнейшего уведомления все иностранные разрешения, выданные белорусским авиаперевозчикам. Эта приостановка распространяется как на авиакомпании, действующие по расписанию, в том числе белорусскую авиакомпанию "Белавиа", так и на чартерных авиаперевозчиков", - говорится в заявлении.

На действия Минска отреагирует и Украина. Ее кабинет министров 25 мая проведет внеочередное заседание для принятия решения о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Белоруссией", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам премьер-министра, министерства иностранных дел и инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. "Украина должным образом отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - добавил Шмыгаль. Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что он поручил кабмину подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией, а также закрытии воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов с и на Украину.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет 27 мая незапланированное заседание в связи с этим авиационным происшествием. "Президент Совета ICAO [Сальваторе Шаккитано] созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая 2021 года", - говорится в заявлении организации, опубликованном в Twitter в понедельник.

В аэропорту Минска 23 мая экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Также стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он задержан. Вместе с ним задержали гражданку России Софью Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

В прошлом году белорусские власти включили создателей Nexta - 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Романа Протасевича - в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал распорядились заблокировать. Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.