Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, 23 мая 2021 года

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К так называемому "минированию" самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске, ХАМАС не имеет никакого отношения, заявил спикер группировки Фавзи Бархум.

"Мы не прибегаем к таким методам, это могут быть действия каких-то подозрительных сторон, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению", - подчеркнул он в заявлении агентству Reuters.

Утром в понедельник Минтранс Белоруссии заявил, что от "солдат ХАМАС" поступило письмо с угрозами взорвать лайнер, из-за которого самолет Ryanair экстренно посадили в минском аэропорту. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, он был задержан белорусскими силовиками. Сообщение о минировании оказалось ложным.

После инцидента Евросоюз, белорусская, а также российская оппозиция осудили действия властей Белоруссии. ЕС начал обсуждать введение новых санкций против Минска, в том числе рассматривает запрет на полеты над территорией Белоруссии европейским авиалиниям и прекращение всего транспортного сообщения с этой страной, включая наземное. Несколько европейских авиакомпаний уже начали облетать территорию Белоруссии. В частности, это Air Baltic, Wizz Air, Austrian Airlines и Lufthansa.