Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по Евросоюзу и НАТО отреагировать на задержание бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки самолета Ryanair Афины - Вильнюс в Минске в и назвал инцидент угрозой международной гражданской авиации.

В своем посте в Facebook Науседа подчеркнул, что самолет, летевший в Вильнюс, посадили силами белорусских спецслужб, назвав это "злоупотреблением" и "угрозой международной гражданской авиации".

Президент Литвы призвал международное сообщество принять меры в связи с инцидентом и пообещал поднять эту тему на заседании Европейского совета, которое состоится 24 мая. Также Науседа подчеркнул, что Протасевич живет и работает в Литве по имеющейся у него визе.

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МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии и потребовал освободить пассажиров и членов экипажа самолета. В Литве также завели уголовное дело по факту захвата самолета.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал случившееся в Минске "серьезным и опасным инцидентом", требующим международного расследования. Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз будет вынужден принять меры в связи с происшествием. МИД Греции назвал посадку самолета Ryanair в Минске "актом государственного авиапиратства". В Афинах также осудили задержание Протасевича.

В Европарламенте назвали ситуацию "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС". Это следует из заявления, составленного от лица председателя делегации Европарламента по связям с Минском Роберта Бедроня, постоянного докладчика Пятраса Ауштрявичюса и председателя комитета по иностранным делам Дэвида Макаллистера, передает DW.

Европарламентарии призвали немедленно и без каких-либо условий освободить Протасевича. Они напомнили, что как лицо, получившее убежище в ЕС, Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах. Из нее следует, что "никто не может быть перемещен, выслан или экстрадирован в государство, где существует серьезный риск того, что он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам или иным бесчеловечным наказаниям".

Евродепутаты также призвали приступить к реализации четвертого пакета санкций "против должностных лиц, причастных или игравших роль соучастников в фальсификации выборов и последующих нарушениях прав человека в Белоруссии, включая преследование независимых журналистов и блогеров", а также против "компаний, поддерживающих Александра Лукашенко и его режим". Они потребовали от Европейской службы внешних связей (EEAS) и диппредставительств ЕС в Беларуси взять ситуацию с Протасевичем под контроль, "предложить ему любую поддержку, в которой он может нуждаться", и добиваться "его скорейшего освобождения".

Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал немедленно освободить Протасевича и провести полное расследование обстоятельств посадки самолета.

"Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США. Изначальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Блинкен также заявил, что США взаимодействуют по этому вопросу с Евросоюзом и властями Литвы и Греции. Он призвал в ближайшее время организовать встречу совета Международной ассоциации гражданской авиации, чтобы обсудить произошедшее.

"Независимые СМИ - важная опора верховенства закона и жизненно важный компонент демократического общества. Соединенные Штаты еще раз осуждают продолжающееся преследование режимом Лукашенко и произвольные задержания журналистов. Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к свободному, демократическому и процветающему будущему и поддерживаем его призыв к режиму уважать права человека и основные свободы", - говорится в заявлении госсекретаря.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что посадка самолета может противоречить положениям Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции). "Мы ожидаем подтверждения большего объема информации со стороны вовлеченных стран и операторов", - сообщила организация в Twitter.

Ранее на ситуацию отреагировали в МИД Польши, призвав ввести новые санкций ЕС против Белоруссии. Об этом сообщил в воскресенье Польскому агентству печати премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за террористические действия", - подчеркнул премьер.

Латвия также выразила Белоруссии протест из-за инцидента с посадкой самолета в Минске. Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на борту находились два латвийца. Премьер Эстонии Кая Каллас призвала ЕС к единству по поводу инцидента с посадкой самолета в Минске. Она заявила, что все пассажиры должны быть немедленно освобождены, должно последовать тщательное международное расследование. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко указал на "очередную атаку на свободу слова со стороны белорусских властей".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны Европы к единому ответу на посадку борта Ryanair в Минске. Он назвал изменение курса рейса властями Белоруссии "недопустимым" и заявил о необходимости единой европейской позиции по данному инциденту, подчеркнув, что всем пассажирам, включая возможных белорусских оппозиционеров, необходимо разрешить незамедлительно покинуть Белоруссию.