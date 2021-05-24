При экстренной посадке самолета Ryanair в Минске вместе с бывшим главным редактором белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в Минске задержали россиянку

Andrzej Otrębski / wikipedia.org Накануне бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице. Протасевич направлялся из Афин в Вильнюс

NEXTA / Telegram

При экстренной посадке самолета Ryanair в Минске вместе с бывшим главным редактором белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в Минске задержали россиянку. Как сообщает Русская служба BBC, речь может идти о девушке Протасевича 23-летней Софье Сапега, которая учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

Официальный представитель ЕГУ Максим Милта подтвердил, что девушку задержали в Минске. После задержания на связь она не выходила. "Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - сказал Милта.

Пассажиров рейса Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс по прибытии в столицу Литвы допросили в аэропорту. Как сообщает корреспондент "МБХ медиа", в Вильнюс прилетели около 170 человек, среди них не было граждан России и Белоруссии. По словам одного из опрошенных пассажиров, по крайней мере четыре человека на борту были связаны с белорусскими спецслужбами. Они также не прилетели в Вильнюс.

Полиция Литвы спрашивала у пассажиров, что происходило в Минске, как они себя чувствуют и нужна ли им психологическая поддержка. При этом допрашивали не только граждан Литвы, но и летевших тем же рейсом граждан Германии, Румынии и Испании.

По данным сервиса FlightRadar24с, самолет ирландской авиакомпании Ryanair вылетел из Афин в 10:28 и должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, однако немного не долетев до воздушного пространства Литвы, развернулся в сторону Минска.

После 14:00 пресс-служба аэропорта Минска сообщила об экстренной посадке самолета из-за сообщения о минировании. В операторе международных аэропортов Литвы, в свою очередь, сообщали, что самолет решили посадить в Минске из-за конфликта на борту, сообщает телеканал "Дождь".

Телеканал ОНТ опубликовал фрагменты записей переговоров диспетчеров с экипажем рейса. Как следует из первого фрагмента, служба безопасности аэропорта (какого именно, не уточняется), получила письмо на электронную почту с сообщением о взрывном устройстве на борту лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс. На второй записи диспетчер спрашивает борт Ryanair, откуда пришла рекомендация приземлиться в Минске, на что экипаж отвечает, что рекомендация приземлиться в Минске принадлежит ему.

Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали Delfi.lt о задержании Романа Протасевича.

"После внезапного маневра самолета один парень начал паниковать, схватился за голову. Только тогда мы не поняли, почему", - рассказал один из очевидцев, добавив, что никаких конфликтов на борту не было. По его словам, мужчина "огорчился", узнав, что самолет идет на посадку, а после приземления его отвели в сторону, вытряхнув вещи на взлетную полосу.

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал очевидец. По его словам, осмотр самолета занял около трех часов, которые пассажиры были вынуждены провести в коридоре без воды и доступа в туалет.

Другая очевидица пишет в Instagram, что слышала диалог Романа Протасевича с кем-то из членов экипажа. По ее словам, блогер говорил: "Не делайте это. Они убьют меня, я беженец". Ответ сотрудника пассажирка передаёт так: "Мы должны, у нас нет выбора, это международные соглашения Ryanair". Она также заявила, что во время вынужденного ожидания в аэропорту "Минск" к пассажирам "относились как к заключенным".

После приземления самолет осмотрела саперно-техническая бригада - ее представитель рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1", что проверка лайнера заняла 2-2,5 часа. В сюжете говорится, что решение сажать самолет в Минске принял экипаж, а о ЧП "сразу доложили главе государства", который принял решение направить к лайнеру истребитель.

"Такая реакция Вооруженных сил на инциденты в воздушном пространстве вполне очевидна. Военно-воздушные силы и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сюжете телеканала.

По словам жителя Вильнюса, летевшего рейсом Ryanair, было ясно, что задержание Протасевича срежиссировано. При развороте самолета у литовской границы пассажиров лишь информировали о посадке в Минске, а в аэропорту самолет уже ждали несколько пожарных автомобилей, около пятидесяти должностных лиц и силовики со служебными собаками.

"Мы видели задержание, он [Протасевич] стоял рядом, [должностные лица] имитировали, что собаки что-то нашли в его сумке. Была всеобщая проверка, всех высадили, я сложил свой багаж, собаки подходили, проверяли багаж каждого из пассажиров, и конечно они "нашли" что-то в багаже одного человека, неясно что, может какие-то грязные носки. Затем завели за автобус, мужчину увезли в автобусе вместе с омоновцем или полицейским", - рассказал пассажир Delfi.lv.

По его словам, пилот не не информировал пассажиров о причинах посадки самолета в Минске. Истребителя, сопровождавшего лайнер, не было видно, "возможно он был выше, но по движениям пилота, речи, было понятно волнение", рассказал пассажир рейса. Другой собеседник издания сообщил, что никакой информации о произошедшем пассажиры не получали, "только то, что могли найти в интернете".

Накануне бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице. Протасевич направлялся из Афин в Вильнюс.

Самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж решил посадить самолет в Минске из-за сообщения о якобы имеющейся на борту бомбе. Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич был задержан. Бомба не найдена.

Перед вылетом, по некоторым данным, Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку - в аэропорту подозрительный мужчина пытался сфотографировать его документы, а затем ушел, хотя пришла его очередь. Также он обратился к нему с вопросом на русском языке, хотя Протасевич молчал.

Официально власти РБ не связывают посадку самолета с последующим задержанием Протасевича. "Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO", - заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская. По ее мнению, власти Белоруссии "поставили под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов".