Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Минске рейса с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем на борту "угоном, спонсируемым государством". По его мнению, которое цитирует радио Newstalk, на борту самолета находились агенты Комитета госбезопасности Белоруссии.

"Это был случай <...> пиратства, спонсируемого государством", - заявил О' Лири, добавив, что не может сказать по этому поводу больше, так как в настоящее время расследованием по этому поводу занимаются власти ЕС и НАТО.

"Мы опрашиваем нашу команду, которая проделала феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - добавил директор компании. Он отметил, что инцидент был "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, поскольку их держали под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.

Он также прокомментировал возможность запрета полетов Ryanair над территорией Белоруссии, заявив, что авиакомпания будет руководствоваться соответствующими указаниями европейских властей, однако в целом самолеты компании не часто летают над Белоруссией.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что самолету было "фактически приказано" приземлиться в Минске. "Пять или шесть человек покинули самолет, но только один из них был арестован, что говорит о том, что остальные были сотрудниками секретных служб. По сути, это похищение людей режимом, управляемым диктатором", - заявил он. По его словам, до конца дня ЕС намерен принять решение о новых санкциях против Белоруссии, и отказ от такого решения будет воспринят режимом Лукашенко как проявление слабости.

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал фрагменты записей переговоров диспетчеров с экипажем рейса. Как следует из одного из них, служба безопасности некоего аэропорта получила письмо на электронную почту с сообщением о взрывном устройстве на борту лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс. На второй записи диспетчер спрашивает борт Ryanair, откуда пришла рекомендация приземлиться в Минске, на что экипаж отвечает, что рекомендация принадлежит ему.