Сын бывшего банкира Лебедева получил в Великобритании титул "барона Сибирского"

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала сыну российского банкира Александра Лебедева, бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского. Одновременно с этим он стал пожизненным пэром и вошел в Палату лордов.

"Королеве было угодно <...> присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", - сообщила правительственная газета Gazette.

О том, что Елизавета II включила Лебедева в список пожизненных пэров, стало известно 1 августа. Всего в список вошли 36 человек, среди них бывший министр финансов и иностранных дел Филип Хаммонд, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, муж экс-премьера Великобритании Терезы Мэй Филип, младший брат Бориса Джонсона экс-замминистра образования Джо Джонсон, а также ряд бывших политиков Консервативной партии.

Бизнесмен является совладельцем газет The Evening Standard и Independent. Издания называют причинами возведения Лебедева в благородный статус его работу в медиаиндустрии страны и его филантропические акции. Он был организатором нескольких благотворительных акций, в ходе которых было собрано более 75 миллионов фунтов стерлингов (около 100 миллионов долларов) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

Как пишет ТАСС, Лебедев был рекомендован на получение пэрства действующим премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Он станет членом независимой партии в Палате лордов, то есть не будет представлять конкретно ни одну из политических сил.

Хотя формально Лебедев уже является пэром, чтобы стать членом Палаты лордов, ему необходимо пройти процедуру введения в палату. В ходе церемонии ее новый член, сопровождаемый двумя поручителями и облаченный в так называемую горностаевую мантию, в действительности отороченную кроличьим мехом, представляется другим парламентариям. После этого он обязан присягнуть на верность монарху, получая право участвовать в заседаниях палаты и голосовать.

Пожизненное пэрство в системе титулов Соединенного Королевства не может быть унаследовано потомками носителя титула, однако они смогут титуловать себя как "достопочтенные". Лебедев уже с 19 ноября заседал в Палате лордов. По закону Великобритании, титулы пэров должны указывать на какую-либо местность - почти всегда в пределах Соединенного Королевства. Если регион не принадлежит стране, то лондонской Геральдической палате перед использованием необходимо получить согласие от властей иностранного государства.

Отец Лебедева - Александр Лебедев, бывший банкир и сотрудник КГБ. В январе 2009 года Лебедев-старший купил 75,1% британской газеты Evening Standard. Основанную в 1986 году британскую газету The Independent он приобрел в марте 2010 года за один фунт стерлингов из-за ее долгов (около 42 миллионов долларов по курсу 2010 года). Долги издания бизнесмен взял на себя. 40-летний Евгений Лебедев управляет владеющей изданиями Lebedev Holdings Ltd и является совладельцем изданий, с 2010 года имеет британское гражданство, живет в Великобритании с 1987 года.