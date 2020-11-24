Губернатор американского штата Пенсильвания Том Вулф объявил, что победа кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена официально утверждена в штате

ianm36 / DepositPhotos Джо Байден

Joe Biden / Twitter

Губернатор американского штата Пенсильвания Том Вулф объявил, что победа кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена официально утверждена в штате. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков (от штата Пенсильвания. - Прим. "Интерфакса") достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф в Twitter.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Действующий президент США инициировал судебные иски с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

В то же время, в ночь на воскресенье по московскому времени окружной суд в Пенсильвании заявил, что не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах. Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте (Пенсильвания) признал аргументы команды Трампа, инициировавшей иск, "безосновательными и спекулятивными". Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан". В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".

Ранее юристы Трампа пытались оспорить результаты подсчета голосов, основываясь на нарушениях при голосовании по почте. Они заявляли, что около 700 тыс. бюллетеней должны быть признаны недействительными, поскольку были получены и обработаны уже после закрытия избирательных участков. Первоначально суд Пенсильвании поддержал Трампа и запретил учитывать часть избирательных бюллетеней, присланных по почте.