ВСЕ ФОТО Администрация общих служб (GSA) США сообщила Джо Байдену о готовности начать процесс передачи власти, сообщает CNN со ссылкой на письмо главы GSA Эмили Мерфи

Moscow-Live.ru / Крылов Антон Мерфи отметила, что Белый дом не оказывал на нее давления с целью отложить формальный переход, и она приняла решение не "из страха или фаворитизма"

General Services Administration Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, но по-прежнему не верит в честность прошедших выборов

The White House Follow / Flickr.com

Администрация общих служб (GSA) США сообщила Джо Байдену о готовности начать процесс передачи власти, сообщает CNN со ссылкой на письмо главы GSA Эмили Мерфи.

Администрация общих служб США - правительственный орган, по закону ответственный за координацию процесса передачи власти между администрациями. Согласно американскому законодательству, команде Байдена нельзя было взаимодействовать с спецслужбами и набирать сотрудников в новую администрацию до того, как глава GSA признает его избранным президентом. Теперь, по словам Мерфи, Джо Байдену предоставлен доступ к "ресурсам и услугам".

Мерфи отметила, что Белый дом не оказывал на нее давления с целью отложить формальный переход, и она приняла решение не "из страха или фаворитизма". "Пожалуйста, знайте, что я пришла к своему решению самостоятельно, основываясь на законе и имеющихся фактах. Я никогда не подвергалась прямому или косвенному давлению со стороны какого-либо должностного лица исполнительной власти - включая тех, кто работает в Белом доме или GSA - в отношении моего решения или его сроков. Я хочу быть понятой, я не получала никакого указания отложить принятие решения", - цитирует CNN ее письмо.

Действующий президент Дональд Трамп написал в Twitter, что верит в свою победу, однако в интересах США рекомендовал Мерфи и своей команде сделать "все, что нужно, относительно первоначальных протоколов".

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непоколебимую преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и насилию - и я не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA. Наше дело уверенно продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, что мы победим! Тем не менее, в интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же самое", - написал Трамп.

В то же время он заявил, что решение о начале процесса передачи власти Байдену не означает, что он согласился с результатами прошедших выборов. По его словам, нынешние выборы запомнятся как самые коррумпированные в истории американской политики.

В штабе Байдена решение GSA назвали подтверждением его победы на президентских выборах. Исполнительный директор штаба Джо Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам сообщил, что в последующие дни члены штаба начнут встречи с федеральными чиновниками. В первую очередь они намерены обсудить пандемию и национальную безопасность, добавил Абрахам.

Минобороны США также заявило, что готово начать сотрудничество по передаче власти в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харрис. Как говорится в заявлении на сайте Пентагона, которое цитирует "Интерфакс", министерство обороны готово предоставлять услуги и поддержку после выборов профессионально, упорядоченно и эффективно, что соответствует ожиданиям общественности от министерства и приверженности национальной безопасности.

Большинство голосов на выборах в США уже подсчитаны, но официально результаты еще не объявлены. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации объявил себя избранным президентом.

Действующий хозяин Белого дома призывал остановить пересчет голосов в Джорджии до тех пор, пока избиркомы не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Однако в минувшую пятницу власти Джорджии утвердили итоги голосования в штате, согласно которым там лидирует Джозеф Байден.

На следующий день Трамп написал в Twitter, что имеющихся у него данных о фальсификациях на выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом. По словам Трампа, его следователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов: его команда подала в суд петицию о повторном пересчете голосов в Джорджии.