Фото: sikeri / commons.wikimedia.org Американский геофизический союз (AGU) принес извинения российским ученым, статью которых не приняли к рассмотрению из-за санкций, и пригласил их повторно подать заявку

Фото: sikeri / commons.wikimedia.org

Американский геофизический союз (AGU) принес извинения российским ученым, статью которых не приняли к рассмотрению из-за санкций, и пригласил их повторно подать заявку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.

"После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам", - заявили в AGU.

В случае повторной подачи заявки исследование будет рассматриваться наравне с другими и решение о публикации будет приниматься исключительно исходя из соображений ее научной ценности, подчеркнули в союзе.

Речь идет о статье "Новая связь между Эль-Ниньо - Южным колебанием и атмосферным электричеством", подготовленной к публикации в журнале Geophysical Research Letters учеными из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).

В институте заявили, что AGU мотивировал отказ невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как его части.