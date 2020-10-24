ВСЕ ФОТО Здание посольства США в Минске, 24 февраля 2020 года

Фото: Homoatrox / commons.wikimedia.org Посольство США в Минске в преддверии истекающего срока "народного ультиматума", объявленного Светланой Тихановской, посоветовало находящимся в Белоруссии американским гражданам по возможности покинуть страну либо заранее запастись продовольствием и предметами первой необходимости

mathes / DepositPhotos Светлана Тихановская

Ale_Mi / DepositPhotos

Посольство США в Минске в преддверии истекающего срока "народного ультиматума", объявленного Светланой Тихановской, посоветовало находящимся в Белоруссии американским гражданам по возможности покинуть страну либо заранее запастись продовольствием и предметами первой необходимости. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

Граждан США призвали избегать публичных демонстраций, обращать внимание на свое окружение и иметь в виду, что собрания, призванные носить мирный характер, могут "быстро перерасти в конфронтацию и насилие". Также могут возникнуть перебои в работе общественного транспорта, перекрытия улиц, скопление милиции вокруг мест проведения митингов.

Посольство рекомендовало гражданам США рассмотреть варианты отъезда из Белоруссии ради безопасности. Среди других рекомендаций - следить за местными новостями, как минимум на три дня запастись едой, водой, лекарствами, деньгами и другими предметами первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций, всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующим штампом о безвизовом въезде.

13 октября Светлана Тихановская объявила белорусскому режиму "народный ультиматум", срок которого истекает 25 октября. Она потребовала от президента Белоруссии Александра Лукашенко до этой даты уйти в отставку, прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех политзаключенных. Тихановская призвала белорусов выйти на улицы в воскресенье с этими требованиями, а с 26 октября начать общенациональную забастовку на всех предприятиях, блокировку дорог, обвал продаж в государственных магазинах.