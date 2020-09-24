Трамп запретил американцам жить в кубинских отелях, ввозить гаванские сигары и алкоголь

The White House / flickr.com США объявили о новых санкциях против Кубы, направленных на дальнейшее ограничение источников доходов правительства в Гаване

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США объявили о новых санкциях против Кубы, направленных на дальнейшее ограничение источников доходов правительства в Гаване. Как пишет "Голос Америки", соответствующее заявление президент США Дональд Трамп сделал на мероприятии в Белом доме, посвященном годовщине операции в заливе Кочинос ("Заливе Свиней") и празднованию 40-й годовщины операции "Мариэль" по перевозке 120 тысяч кубинцев в Майами.

В соответствии с новым режимом санкций американцам будет запрещено проживать в помещениях, принадлежащих кубинскому правительству, а также импортировать кубинские сигары и спиртные напитки. Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на латиноамериканские СМИ, на практике американцам теперь вообще нельзя будет останавливаться в гостиницах на Кубе, так как все они принадлежат государству.

Трамп подчеркнул, что США не снимут санкции в отношении Кубы "до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет уважаться свобода выражения и собраний, пока не будут легализованы все политические партии и не назначены свободные выборы", сообщает РИА "Новости".

Администрация Трампа ужесточила ограничения, которые были ослаблены его предшественником Бараком Обамой. Ограничения на поездки на Кубу были введены в июне 2019 года для оказания большего давления на коммунистическое правительство Кубы из-за поддержки, которую оно оказывает режиму Николаса Мадуро в Венесуэле.

США запретили поездки на Кубу с целью получения образования, что являлось одной из нескольких десятков разрешенных категорий для лиц, въезжающих в страну, и одним из самых популярных видов туризма американцев на Кубу. В 2019 году Министерство транспорта ограничило количество чартерных рейсов на Кубу до 3600. Также были приостановлены регулярные рейсы на Кубу, кроме рейсов в столицу страны Гавану.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН охарактеризовал администрацию Трампа как "морально коррумпированный режим".

Последние санкции были введены в связи с тем, что Дональд Трамп и его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден участвуют в напряженной предвыборной гонке во Флориде. В 2016 году Трамп выиграл в этом штате с небольшим перевесом в 1,2% и, вероятно, снова рассчитывает на поддержку местных избирателей. Во Флориде проживает много беженцев с Кубы, которые, как правило, одобряют жесткие меры против властей острова.