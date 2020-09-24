Во Франции зафиксирован рекордно высокий прирост новых случаев коронавируса в стране за сутки. За последние 24 часа выявлено более 16 тыс. новых случаев. Зарегистрировано 52 летальных исхода среди заболевших COVID-19.

Как сообщает санитарная служба страны Santé Publique, общее число заболевших с момента начала эпидемии коронавируса составляет более 497 тысяч, скончались 31 511 человек (52 человека умерли за последние 24 часа). За последнюю неделю количество госпитализаций увеличилось вдвое и сейчас составляет 4 244 человека, 675 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил на пресс-конференции, что эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться и объявил об ужесточении мер борьбы с эпидемией в следующих городах Франции: Париж, Лилль, Руан, Ренн, Монпелье, Бордо, Лион, Ницца, Тулуза, Сент-Этьен и Гренобль, которые входят в так называемую зону "повышенной опасности" по коронавирусу.

Веран объявил, что в этих городах отныне запрещены скопления людей более 10 человек, а все бары и рестораны должны закрываться не позднее 22:00, начиная с понедельника, 28 сентября. Все развлекательные мероприятия, а также студенческие мероприятия и деловые конференции запрещены.

Что касается прибрежного Марселя и острова Гваделупа, которые находятся в "зоне максимальной опасности", то там все места общепита полностью закрываются на 14 дней, начиная с субботы, 26 сентября.

Обнародуя новые ограничительные меры, Веран подчеркнул, что вирус SARS-CoV-2 в настоящее время активно циркулирует более чем на двух третях территории страны. В общей сложности 69 департаментов Франции превысили порог заражения коронавирусом, установленный правительством. Министр предупредил, что ситуация по всей стране "резко ухудшилась" - уровень заболеваемости в настоящее время составляет более 94 случаев на 100 000 населения, а коэффициент заражения COVID-19, который обозначается как "R", остается стабильно выше 1.

"Если мы не примем быстрых эффективных мер, то рискуем достичь критических пороговых значений в некоторых регионах", - сообщил Веран на еженедельном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Однако местные власти крайне негативно восприняли ограничительный меры правительства. Так, вице-мэр Марселя Бенуа Паян в своем Twitter сообщил, что "эти несерьезные меры больше похожи на политическое решение, чем на заслуживающее доверия управление здравоохранением". По его мнению, правительству следовало бы предварительно проконсультироваться с местными властями, сообщает Euronews

Мэр Парижа Анн Идальго в интервью телеканалу BFM выразила свое "несогласие с мерами", предложенными министром здравоохранения страны и призвала к "иным методам" ограничений, чтобы препятствовать распространению вируса.

Профсоюз Groupement National des Independants, представляющий гостиничный бизнес Франции, также призвал "немедленно отменить эти решения".

По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии количество зараженных коронавирусом во Франции превысило 536 тысяч человек. На данный момент в стране зафиксировано 31 524 смерти в результате коронавирусных инфекций.