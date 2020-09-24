Города Франции поделили на зоны и ужесточили там коронавирусные ограничения, Париж в списке самых опасных

encrier / DepositPhotos Во Франции, помимо "оранжевых" и "красных" зон, будут введены "красные зоны максимальной опасности" (более 150 заболевших на 100 тыс. населения)

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Глава Минздрава Франции Оливье Веран объявил об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в некоторых городах, в том числе в Париже. По его словам, это необходимо на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации."Если санитарная ситуация в этих районах еще больше ухудшится, там будет введено чрезвычайное положение", - сказал Веран на пресс-конференции.

Во Франции, помимо "оранжевых" и "красных" зон, будут введены "красные зоны максимальной опасности" (более 150 заболевших на 100 тыс. населения). В категорию наиболее опасных зон попали такие крупные города, как Париж с его пригородами, Тулуза, Лилль, Гренобль, Руан, Монпелье и Сент-Этьенн. В опасных зонах запрещается собираться более 10 человек в общественных местах, массовые мероприятия численностью более 1 тыс., сократится время работы баров, отменяются праздничные мероприятия.

Как пишет Le Figaro, с лета правительство ввело в действие карту "активной циркуляции вируса", определяемую по четырем критериям: уровень заболеваемости (число положительных случаев на 100 000 жителей за неделю), уровень положительности (процент положительных тестов по всем проведенным скрининговым обследованиям), коэффициент распространения коронавируса (количество людей, которых инфицированный человек затем заразит) и, наконец, степень занятости коек интенсивной терапии пациентами с коронавирусом. Также учитывается доступность коек в больницах.

Оливье Веран объявил, что среди областей, отмеченных красным цветом, было установлено три уровня предупреждения на уровне крупных городов, где циркуляция вируса особенно высока. Эти области основаны на трех критериях: уровень заболеваемости, уровень заболеваемости среди пожилых людей и доля пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии.

К "тревожной" зоне относятся районы, где уровень заболеваемости превышает 50 новых случаев на 100 000 жителей. Префекты могут принимать на этих территориях все меры, которые сочтут нужными. Единственное общее требование касается вечеринок, свадеб и массовых мероприятий, которые должны проводиться небольшими группами, т.е. менее 30 человек.

К зоне "усиленного оповещения" относятся районы, где уровень заболеваемости превышает 150 на 100 000 жителей. Это касается Бордо, Лиона, Тулузы, Ниццы, Сент-Этьена, Ренна, Монпелье, Лилля, Парижа и департаментов внутренних пригородов, Руана и Гренобля. Там вводится ограничение численности собраний до 1000 человек, запрет на проведение крупных мероприятий, запрет на собрания группами более 10 человек в общественных местах, раннее закрытие баров, спортивных площадок и гимназий, а также праздничных и многофункциональных залов. Также предлагается "поощрять" удаленную работу.

В зоне "максимальной активности", который является последней ступенью перед введением режима ЧП, уровень заболеваемости превышает 250 случаев на 100 000 жителей и где число пациентов с коронавирусом в службах интенсивной терапии составляет 30%. Такой режим введен в Гваделупе и Марселе и предусматривает Полное закрытие баров и ресторанов с субботы на 15 дней и закрытие всех заведений, открытых для публики при отсутствии строгого медицинского протокола. Однако этот запрет не распространяется на бизнес.

Во Франции за последние сутки было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 481 тыс. Умерли более 31 тыс. человек.

Ранее новые ограничения из-за коронавируса ввела Великобритания, а Израиль ушел на всеобщий трехнедельный карантин. В Мадриде частичный локдаун ввели в зонах, где отмечается больше всего новых случаев заболевания.

Роспотребнадзор на фоне ухудшения общемировой ситуации с коронавирусом внес изменения в правила для россиян, прибывающих из-за рубежа воздушным транспортом. С 24 сентября они обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания до получения результатов ПЦР-теста, который необходимо сделать в течение трех дней с момента прибытия.