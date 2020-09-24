22 сентября президент России Владимир Путин предложил членам Генеральной Ассамблеи ООН новую вакцину от коронавируса "Спутник V" и заявил о необходимости развития международного контроля за распространением биологического оружия. Это заявление прозвучало на фоне возрастающей и постоянно расширяющейся военно-биологической активности США у границ России.

Как пишут "Новые Известия", Грузия и Украина фактически стали военно-биологическим плацдармом Пентагона на постсоветском пространстве. Присутствие на Украине и в Грузии американских биологов, которые имеют дипломатический иммунитет от досмотра и допросов, подтвердил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал армии Игорь Кириллов.

В начале августа 2020 года хакеры выложили в открытый доступ десятки страниц секретных документов, подтверждающих связь Пентагона с министерством здравоохранения Грузии, с работой американских биологов в "Центре Лугара" и гибелью граждан Грузии от неизвестных вирусов. В этих документах сообщалось, что ученые США исследуют в Грузии возбудители, которые могут распыляться и использоваться в качестве биологического оружия (сибирская язва, туляремия, бруцелла, крымско-конголезская геморрагическая лихорадка, хантавирус, чумная палочка).

Обнародованные документы подтверждали, что Вашингтон стремится проводить биологические эксперименты не только в Грузии, но и в ряде других постсоветских стран - Азербайджане и Армении. В Грузию же США планировали отправку еще 16 специалистов для работы в лаборатории биологической безопасности 2-го уровня. На строительство этой лаборатории замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния запросила у министра финансов Иване Мачавариани поддержки в вопросе получения кредита у Европейского инвестиционного банка.

При том, что США содержат за пределами своей страны десятки современных биологических лабораторий, проводящих на людях эксперименты с вакцинами, эксперты на протяжении всей нынешней пандемии отмечали довольно вялую реакцию американского президента Дональда Трампа, хотя США больше остальных пострадали от Covid-19. Однако к концу 2020 года Трамп обещал обеспечить американцев вакциной от коронавируса.

Свой проект стоимостью 6,5 млн долларов по исследованию коронавирусов и заболеваний, передающихся животными, Министерство обороны Соединенных Штатов запустило еще в 2017 году в нескольких странах Западной Азии - Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и т.д. И вскоре вокруг бактериологического так называемого "Центра Лугара", находящегося под покровительством Пентагона, где проходили опыты на базе биологической лаборатории, разгорелся первый громкий мировой скандал.

В 2018 году бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обнародовал секретные документы, свидетельствующие о том, что в лаборатории на грузинских гражданах испытывали новейшие средства американского фармацевтического гиганта Gilead Sciences, принадлежащего бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду.

На пресс-конференции в 2018 году Гиоргадзе сообщил о 73 соотечественниках, которые скончались в результате вакцинации, проведенной в "Центре Лугара". В декабре 2015 года, согласно отчетам, там погибли 30 человек, 24 из них - в течение одного дня. В апреле 2016 года погибли еще около 30 человек. Причина смертей официально установлена не была. Что именно тогда разрабатывали в Центре, неизвестно. Однако перечень патентов того времени, опубликованный на сайте Центра, дает пищу для обширных предположений: боеприпас с токсичным содержимым для проведения диверсионных операций; беспилотник, распространяющий в воздухе зараженных смертельными вирусами насекомых.

Однако в Грузии начали беспокоиться, когда из-за вакцины американской фармацевтической компании Gilead погибло 249 граждан. Тогда всплыли документы и свидетельства о том, что всем погибшим в течении 2015-2016 годов вводили новую вакцину от гепатита С, на разработку которой США выдели 3,3 млрд долларов.

Причина гибели этих людей так и осталась загадкой: в грузинских документах погибшие граждане Грузии, вакцинированные в "Центре Лугара", числились под цифровыми кодами, а в графе причина смерти у них значилось - "неизвестно".

Как отмечает издание, опыты Пентагона в Закавказье продолжаются до сих пор. Из переписки министра здравоохранения Грузии Екатерины Тихарадзе с компаниией Gilead следует, что теперь в Центре испытывают препарат от коронавируса Ремдесивир 100.

МИД РФ в мае 2020 года официально выразил обеспокоенность военно-биологической деятельностью США в республиках бывшего СССР. В частности, в заявлении МИД, переданном агентством "Интерфакс", отмечалось, что "осуществляемая на базе "Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара" военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало обоснованных вопросов". "Данная лаборатория высокого уровня биозащиты построена министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний", - говорилось в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам", - говорилось в комментарии российского министерства. "Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ", - заявили в МИД РФ, подчеркнув, что грузинская сторона до сих пор не отреагировала на ноту от июня 2019 года с просьбой предоставить доступ российским профильным экспертам в Центр им. Р.Лугара "на взаимоприемлемых условиях".

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В МИД РФ в связи с этим неоднократно упоминали так называемый Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

Справка: "Центр Лугара"

"Центр Лугара" - одна из 25 биолабораторий США, которые финансируются Агентством по сокращению угрозы министерства обороны США (DTRA) в рамках Совместной программы биологического взаимодействия (CBEP). Объем финансирования составляет около 2,1 миллиарда долларов США.

В 2017 году Агентство по сокращению угрозы министерства обороны США запустило проект стоимостью 6,5 миллиона долларов США по летучим мышам и коронавирусам в западной Азии (Грузия, Армения, Азербайджан, Турция и Иордания), где "Центр Лугара" утвержден головной лабораторией для данного генетического исследования.

Все Центры полностью управляются и контролируются американским правительством. Они полностью автономны и охраняются частной военной компанией, которой руководят офицеры сухопутных войск США.

В "Центре Лугара" под Тбилиси работают представители крупнейшей биомедицинской исследовательской организации Министерства обороны США - Военного исследовательского института им. Уолтера Рида (WRAIR).

В грузинской макролаборатории хранятся все обнаруженные за последние 70 лет патогенны: опасные вирусы, бактерии, целый набор микроорганизмов, которые могут вызывать различные штаммы гриппа или такие заболевания, как черная чума, туляремия, бруцеллез, корь, ботулизм и др.

В апреле 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратила внимание, что в лаборатории Лугара, расположенной в Грузии ведется разработка возбудителей опасных заболеваний. Она напомнила, что функционирующий в Грузии американо-грузинский Центр общественного здравоохранения официально включен в состав американской военной системы глобального контроля над распространением инфекционных заболеваний. "Недавно там вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований", - заявила представитель МИД РФ. Ныне "Центр Лугара" работает над анализом коронавируса.