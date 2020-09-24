Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни

Gov.kz О присоединении республики к международному протоколу об отмене смертной казни накануне заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем видеовыступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

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Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Об этом сообщается на сайтеминистерства иностранных дел республики.

"Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства", - говорится в сообщении МИД. Мораторий на применение смертной казни действует в стране с 2003 года.

О присоединении республики к международному протоколу об отмене смертной казни накануне заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем видеовыступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство. О начале процедуры присоединения Токаев заявил в декабре 2019 года.

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, был принят Генеральной ассамблеей в декабре 1989 года. Главным пунктом для участвующих в протоколе государств является отмена смертной казни как проявление укрепления человеческого достоинства и прогрессивного развития прав человека.

В прошлом году cмертную казнь как вид наказания применяли 20 государств, среди которых не только развивающиеся страны Африки и Азии, но и экономические лидеры с развитой судебной системой, такие как США и Япония, а также единственная страна на европейской территории, которая все еще применяет смертную казнь, - Белоруссия.

США остаются единственной страной на территории обеих Америк, где проводят казни людей, однако их количество, а также число смертных приговоров уменьшилось. На электрическом стуле в прошлом году в США были казнены 22 человека. Несмотря на то, что на федеральном уровне казни там не применялись с 2003 года, на уровне штатов они продолжались. В будущем году количество казней в США, скорее всего, значительно увеличится, так как с начала этого года "неофициальный мораторий" был отменен из-за утверждения протокола применения смертельных инъекций.